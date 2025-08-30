مسابقه پیامکی «پرتو عشق» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر (ص)، مسابقه پیامکی «پرتو عشق» با محوریت تفسیر سوره «محمد (ص)» در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

در این مسابقه پیامکی که به همت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شود، شرکت کنندگان با مراجعه روزانه کانال «نهضت استان چهارمحال و بختیاری» در پیام‌رسان ایتا دریافت محصولات رسانه‌ای ۱۵۰۰ مین سالگرد میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی (ص) در مسابقه چهارگزینه‌ای روزانه شرکت می‌کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند پس از مشاهده محتوای تفسیر سوره مبارکه محمد (ص) و دریافت سوالات چهارگزینه‌ای، پاسخ صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۹۲۶ ارسال کنند.

این مسابقه روزانه به مدت ۱۰ روز تا روز ۱۷ ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اعظم (ص) ادامه دارد که روزانه به پنج نفر به قید قرعه جوایز نقدی ۲ میلیون ریالی اهدا می‌شود.

علاقه‌مندان برای مشاهده محتوای مسابقه روزانه پرتو عشق و دریافت سوالات مسابقه، به کانال نهضت چهارمحال و بختیاری در ایتا به نشانی @nehzat_eslami_chb مراجعه کنند.