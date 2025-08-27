  1. سیاست
  2. دولت
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

کاظمی: استخدام معلمان جدید در حال انجام است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت استخدام معلمان جدید گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی، استخدام ورودی‌های جدید و معلمان از دانشگاه فرهنگیان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها و رویدادهای ملی است که در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت استخدام معلمان جدید، گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی، استخدام ورودی‌های جدید و معلمان از دانشگاه فرهنگیان در حال انجام است.

کاظمی افزود: تلاش ما بر این است که مراحل ارزیابی تکمیلی این استخدام‌ها به سرعت انجام شود تا بتوانیم ۳۰ هزار معلم را در کلاس‌های درس مستقر کنیم و از این ظرفیت حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم.

رامین عبداله شاهی

