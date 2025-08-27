پیشرفت ۶۲ درصدی طرح نهضت ملی مسکن در قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معارف‌وند مدیرکل راه و شهرسازی قم بعداز ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند، اظهار کرد: عملیات اجرایی بیش از ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در قم آغاز شده و بخش قابل توجهی از این واحدها در مراحل تکمیل زیرساخت و ساخت قرار دارد.

وی با اشاره به افتتاح و آماده‌سازی بخشی از واحدها افزود: تاکنون ۴۸۰ واحد مسکونی در زمین‌های ۲۲ هکتاری افتتاح شده و ۳۵۰ واحد دیگر نیز در زمین‌های ۲۷ هکتاری آماده افتتاح است.

معارف‌وند ادامه داد: در حال حاضر ۱۲ سایت چندین هکتاری شامل پرنیان، قنوات، شهید رئیسی، شهید سلیمانی، کهک، جعفریه، طایقان و دیگر مناطق، به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز و مخابرات نیز در آن‌ها در حال تکمیل است.

مدیرکل راه و شهرسازی قم با اشاره به اجرای طرح جوانی جمعیت گفت: طی ماه‌های اخیر چهار هزار پلاک زمین به متقاضیان این طرح اختصاص یافته و پیامک اطلاع‌رسانی آن ارسال شده و در مجموع تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد زمین پلاک‌گذاری شده و از این تعداد، ۳ هزار و ۳۰۰ قطعه زمین در پرنیان و ۲ هزار و ۷۰۰ قطعه زمین در قنوات تحویل متقاضیان شده است.

وی همچنین به ظرفیت‌های بزرگ‌ترین سایت آپارتمانی استان اشاره کرد و اظهار داشت: سایت شهید رئیسی بزرگ‌ترین مجموعه آپارتمانی قم است که تاکنون بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ واحد برای انتخاب متقاضیان در آن عرضه شده است.

معارف‌وند با بیان اینکه قم تنها استانی است که طرح نهضت ملی مسکن آن به‌طور مستقیم به شبکه بانکی متصل شده، تصریح کرد: در این شیوه همزمان با واریز آورده متقاضیان، سهم بانک نیز پرداخت می‌شود که روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کرده است.

وی با اشاره به پیشرفت ۶۲ درصدی عملیات ساختمانی گفت: همزمان با ساخت واحدها، عملیات روسازی و آسفالت مسیرها نیز در حال اجراست و بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است و به زودی معابر سایت شهید رئیسی نیز به مرحله آسفالت خواهد رسید.

مدیرکل راه و شهرسازی قم تأکید کرد: تمامی عملیات اجرایی با نظارت مهندسین کنترل کیفی انجام می‌شود و کیفیت واحدهای ساخته‌شده بالاتر از سطح متوسط ساخت‌وساز در شهر است.

وی با اشاره به خدمات زیربنایی این طرح گفت: احداث ۳۵ باب مدرسه در سایت‌های نهضت ملی آغاز شده که تاکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای آن یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

معارف‌وند افزود: در حوزه مذهبی و فرهنگی نیز احداث مساجد بیش از ۴۰ درصد پیشرفت داشته و برای تکمیل زیرساخت‌های تجاری این سایت‌ها نیز تاکنون چهار مرحله مزایده در سال گذشته و دو مرحله مزایده در سال جاری برگزار شده است. این زیرساخت‌ها شامل واحدهای خدماتی از جمله نانوایی‌ها خواهد بود.