  1. استانها
  2. اصفهان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

ذخیره سد زاینده‌رود به ۲۴۲ میلیون مترمکعب رسید

ذخیره سد زاینده‌رود به ۲۴۲ میلیون مترمکعب رسید

اصفهان- بنا بر اعلام شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، ذخیره سد زاینده‌رود به ۲۴۲ میلیون مترمکعب رسیده و هم اینک ۸۰ درصد ظرفیت مخزن این سد خالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر آمار اعلام شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، ذخیره سد زاینده رود تا چهارم شهریور ماه به ۲۴۲ میلیون مترمکعب رسیده در حالی که سال گذشته در چنین روزی حجم ذخیره آب در این سد مخزنی ۳۴۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

بر پایه داده‌های موجود، میزان حجم ورودی آب به سد زاینده رود در حال حاضر ۷.۳ مترمکعب بر ثانیه و خروجی آب از سد ۳۱.۸ مترمکعب بر ثانیه است.

میانگین بارشی ایستگاه چلگرد در کوهرنگ سرچشمه اصلی حوضه آبریز زاینده رود، از ابتدای سال آبی (یکم مهرماه ۱۴۰۳) تا چهارم شهریور حدود ۹۷۰ میلیمتر اعلام شده است.

سد زاینده رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است. این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

کد خبر 6572262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها