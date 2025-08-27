نشت گاز در نزدیکی پایتخت جمهوری چک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، آتشنشانان گفتند که این نشت از صبح آغاز شد، زمانی که یک خط لوله در حین کار جادهای در پروهونیتس آسیب دید.
آتشنشانان چندین واحد به همراه متخصصان یک آزمایشگاه شیمیایی به محل حادثه اعزام شدند.
منطقه اطراف نشت محاصره شد و حدود ۱۰۰ نفر مجبور به تخلیه از ساختمانهای مجاور شدند.
آتشنشانان در رسانه اجتماعی X گفتند: «ما در حال انجام اقدامات کنترلی در منطقه محاصره شده هستیم. همزمان، با همکاری متخصصان، چراغهای راهنمایی را قطع کرده و سایر اقدامات ایمنی را انجام میدهیم.»
آنها افزودند: «در حال حاضر، کار حفاری برای کشف خط لوله آسیب دیده آغاز شده است. از آنجا که گاز هنوز در حال نشت است، ما در حال پاشیدن جریان آب روی آن هستیم.»
