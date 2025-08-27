دستگیری ۲۳۵ معتاد و خرده فروش مواد مخدر در کهگیلویه و بویراحمد

سردار سهام صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اولویت‌های اجرایی و عملیاتی پلیس اجرای طرح‌های مقابله‌ای با توزیع کنندگان مواد مخدر و اجرای طرح‌های امنیتی و پیشگیرانه است.

وی اظهار کرد: در همین زمینه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان‌های تابعه با اشرافیت کامل اطلاعاتی و انتظامی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و همچنین بکارگیری شگردهای خاص پلیسی به مدت شش روز از ۲۸ مردادماه تا دوم شهریورماه اقدام به اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر از وجود فروشندگان مواد مخدر، معتادین و معتادین متجاهر در مرکز استان کرد.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این راستا تاکنون ۲۱ کیلو و ۱۰۹ گرم انواع مواد مخدر، ۵۱ نفرخرده فروش مواد مخدر و ۱۳۱ نفر معتاد و ۵۴ نفر معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی مقابله اثربخش با مقوله مواد مخدر را نیازمند عزم همگانی همه دستگاه‌های مسئول، مردم و نهادینه سازی مشارکت‌های عمومی در بین اقشار مختلف جامعه دانست و اظهار کرد: توجه ویژه دستگاه‌ها توأم با تعامل فزاینده جهت اقدامات مشترک و مطلوب را راهکاری مناسب برای پیشگیری از آسیب‌های حوزه اعتیاد قلمداد می‌شود.