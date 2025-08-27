  1. هنر
  2. تئاتر
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

نمایشنامه‌خوانی «لوطیان مرد رند» در هیلاج اجرا می‌شود 

نمایشنامه‌خوانی «لوطیان مرد رند» در هیلاج اجرا می‌شود 

نمایشنامه‌خوانی «لوطیان مرد رند» به نویسندگی یدالله آقاعباسی با کارگردانی آیدا یاوری در تماشاخانه هیلاج برگزار می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایشنامه «لوطیان مرد رند» به نویسندگی یدالله آقاعباسی با کارگردانی آیدا یاوری روزهای جمعه، ۷ شهریور ساعت ۱۷ و ۱۴ شهریور ساعت ۱۶ در تماشاخانه هیلاج خوانش می‌شود.

در خلاصه داستان این اثر می‌خوانیم: «فغان مردی شریف است که سال‌ها با آبروداری زندگی کرده است. پسر او، با هر سختی درس خود را خوانده و مدرک گرفته است. فغان تنها سرمایه خود که گاوی است را به دست پسرش می‌سپارد تا آن را بفروشد و برای کار خود سرمایه کند اما ...»

کارن شایسته، نیتا غفاری، کیان علی نیا، النا موسوی، نیکان علی نیا، مهدیار سلیمانی، ابوالفضل حصومی، کسری ریوندی، ارتین فتوحی، متین قلی بیاتی و رایان رافت‌پور نقش خوانان این نمایشنامه خوانی هستند.

از دیگر عوامل این نمایشنامه‌خوانی عبارتند از مجری طرح: علیرضا ابوطالبی، تهیه‌کننده : مدرسه فیلمسازی و بازیگری هیلاج ،گروه موسیقی: رامینا چوپان، نسرین خدایار و آیلی فتوحی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایشنامه‌خوانی به سایت تیوال یا گیشه تماشاخانه هیلاج مراجعه کنند.

کد خبر 6572312

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها