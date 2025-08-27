به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی گروه، نمایشنامه «لوطیان مرد رند» به نویسندگی یدالله آقاعباسی با کارگردانی آیدا یاوری روزهای جمعه، ۷ شهریور ساعت ۱۷ و ۱۴ شهریور ساعت ۱۶ در تماشاخانه هیلاج خوانش می‌شود.

در خلاصه داستان این اثر می‌خوانیم: «فغان مردی شریف است که سال‌ها با آبروداری زندگی کرده است. پسر او، با هر سختی درس خود را خوانده و مدرک گرفته است. فغان تنها سرمایه خود که گاوی است را به دست پسرش می‌سپارد تا آن را بفروشد و برای کار خود سرمایه کند اما ...»

کارن شایسته، نیتا غفاری، کیان علی نیا، النا موسوی، نیکان علی نیا، مهدیار سلیمانی، ابوالفضل حصومی، کسری ریوندی، ارتین فتوحی، متین قلی بیاتی و رایان رافت‌پور نقش خوانان این نمایشنامه خوانی هستند.

از دیگر عوامل این نمایشنامه‌خوانی عبارتند از مجری طرح: علیرضا ابوطالبی، تهیه‌کننده : مدرسه فیلمسازی و بازیگری هیلاج ،گروه موسیقی: رامینا چوپان، نسرین خدایار و آیلی فتوحی.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایشنامه‌خوانی به سایت تیوال یا گیشه تماشاخانه هیلاج مراجعه کنند.