به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح استخر فجر شاهرود در جمع خبرنگاران از بازگشایی این استخر به مناسب هفته دولت خبر داد و ابراز کرد: این مجموعه آبی بزرگترین استخر استان سمنان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این استخر از زمان شیوع کرونا تعطیل شد، افزود: از همان زمان استخر نیازمند بازسازی داشت که با مشارکت بخش خصوصی، شاهد بازسازی و مرمت آن هستیم و امروز این زیرساخت افتتاح می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه این استخر در یک‌سال اخیر در دست بازسازی بود و در شهریور ۱۴۰۴ در هفته دولت مورد بهره‌برداری قرار گرفت، تاکید کرد: دو استخر، سونا بخار و خشک، جکوزی، سالن ماساژ، سالن تعویض لباس و … ازجمله امکانات این استخر است.