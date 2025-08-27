  1. استانها
  2. سمنان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

پایان سال‌ها انتظار شاهرودی‌ها؛ احیای بزرگترین مجموعه آبی استان سمنان

شاهرود- رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود از افتتاح استخر فجر شاهرود بعد از بازسازی و مرمت اساسی و عملیات عمرانی در این زیرساخت ورزشی، تفریحی به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح استخر فجر شاهرود در جمع خبرنگاران از بازگشایی این استخر به مناسب هفته دولت خبر داد و ابراز کرد: این مجموعه آبی بزرگترین استخر استان سمنان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه این استخر از زمان شیوع کرونا تعطیل شد، افزود: از همان زمان استخر نیازمند بازسازی داشت که با مشارکت بخش خصوصی، شاهد بازسازی و مرمت آن هستیم و امروز این زیرساخت افتتاح می‌شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه این استخر در یک‌سال اخیر در دست بازسازی بود و در شهریور ۱۴۰۴ در هفته دولت مورد بهره‌برداری قرار گرفت، تاکید کرد: دو استخر، سونا بخار و خشک، جکوزی، سالن ماساژ، سالن تعویض لباس و … ازجمله امکانات این استخر است.

