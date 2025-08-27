طرح هادی روستای گیلوان شهرستان خلخال افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی بعد از ظهر روز چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح هادی روستای گیلوان شهرستان خلخال گفت: محوریت خدمترسانی بنیاد به روستاهای کشور بهعنوان مراکز تولید و تأمین امنیت غذایی بر پایه توسعه پایدار روستایی استوار است.
وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تلاش است با انجام کارهای عمرانی و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در کنار روستاییان باشد و به ماندگاری آنها کمک جدی کند.
وی ضرورت تداوم اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی را در روستاها یادآور شد و خاطرنشان کرد: با حضور مسئولان کشوری و استانی قطعاً اجرای این طرحها ادامه پیدا میکند و از محل اعتبارات سال جاری برای تکمیل پروژههای نیمه تمام منابع خوبی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: سعی ما بر این خواهد بود تا طرح هادی روستای نمونه گردشگری و تاریخی گیلوان را در سال جاری و سال آینده ادامه داده و به تکمیل این پروژه در مراحل مختلف کمک کنیم.
وی بیان کرد: بنیاد مسکن رویکرد توسعه محور را در روستاها برنامه ریزی و هدف گذاری کرده و سعی بر این است تا در اجرای این طرحها با سرعت عمل بیشتر و کیفیتر عمل کند.
وی همچنین در بازدید از کارخانه تولید مصالح بنیاد مسکن استان اردبیل، گسترش کارگاههای تولیدی را بزرگترین موفقیت ذکر کرد و گفت: وجود این ظرفیتها باعث تأمین مصالح خدمات عمرانی بنیاد مسکن در سطح کشور شده و هزینه فعالیتهای عمرانی را کاهش میدهد.
به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل نیز گفت: طرح هادی روستای گیلوان در جنوب استان اردبیل از سال ۹۴ شروع شده و بازنگری آن نیز از سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته است.
حامد کیخسروی اظهار کرد: ۸۰ خانوار در این روستا سکونت دارند و طرحهای مقاوم سازی ۴۸ مورد با پیشرفت مقاوم سازی ۶۰ درصدی در این روستا اجرایی شده است.
وی اعتبار هزینه شده را برای اجرای این طرح ۵/۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اعتبار سال جاری برای تکمیل این پروژه ۱/۵ میلیارد تومان بوده است.
کیخسروی بیان کرد: گیلوان در زمره روستاهای هدف گردشگری است که در سالهای اخیر مرمت، بهسازی و نوسازی بافت این روستای باارزش مورد توجه بوده است.
