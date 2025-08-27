  1. استانها
  2. اردبیل
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۶

طرح هادی روستای گیلوان شهرستان خلخال افتتاح شد

اردبیل - همزمان با هفته دولت و با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طرح هادی روستای گیلوان در شهرستان خلخال افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی بعد از ظهر روز چهارشنبه در مراسم افتتاح طرح هادی روستای گیلوان شهرستان خلخال گفت: محوریت خدمت‌رسانی بنیاد به روستاهای کشور به‌عنوان مراکز تولید و تأمین امنیت غذایی بر پایه توسعه پایدار روستایی استوار است.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در تلاش است با انجام کارهای عمرانی و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در کنار روستاییان باشد و به ماندگاری آن‌ها کمک جدی کند.

وی ضرورت تداوم اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی را در روستاها یادآور شد و خاطرنشان کرد: با حضور مسئولان کشوری و استانی قطعاً اجرای این طرح‌ها ادامه پیدا می‌کند و از محل اعتبارات سال جاری برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام منابع خوبی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: سعی ما بر این خواهد بود تا طرح هادی روستای نمونه گردشگری و تاریخی گیلوان را در سال جاری و سال آینده ادامه داده و به تکمیل این پروژه در مراحل مختلف کمک کنیم.

وی بیان کرد: بنیاد مسکن رویکرد توسعه محور را در روستاها برنامه ریزی و هدف گذاری کرده و سعی بر این است تا در اجرای این طرح‌ها با سرعت عمل بیشتر و کیفی‌تر عمل کند.

وی همچنین در بازدید از کارخانه تولید مصالح بنیاد مسکن استان اردبیل، گسترش کارگاه‌های تولیدی را بزرگترین موفقیت ذکر کرد و گفت: وجود این ظرفیت‌ها باعث تأمین مصالح خدمات عمرانی بنیاد مسکن در سطح کشور شده و هزینه فعالیت‌های عمرانی را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل بنیاد مسکن استان اردبیل نیز گفت: طرح هادی روستای گیلوان در جنوب استان اردبیل از سال ۹۴ شروع شده و بازنگری آن نیز از سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته است.

حامد کیخسروی اظهار کرد: ۸۰ خانوار در این روستا سکونت دارند و طرح‌های مقاوم سازی ۴۸ مورد با پیشرفت مقاوم سازی ۶۰ درصدی در این روستا اجرایی شده است.

وی اعتبار هزینه شده را برای اجرای این طرح ۵/‏۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اعتبار سال جاری برای تکمیل این پروژه ۱/۵ میلیارد تومان بوده است.

کیخسروی بیان کرد: گیلوان در زمره روستاهای هدف گردشگری است که در سال‌های اخیر مرمت، بهسازی و نوسازی بافت این روستای باارزش مورد توجه بوده است.

