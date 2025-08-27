مسیر خلخال به ماسوله رفع مشکل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در سفر به شهرستان کلور و در دیدار با امام‌جمعه این شهر افزود: مشکل موجود در تکمیل راه گردشگری خلخال به ماسوله در نشست مسئولان استان اردبیل و گیلان در آستانه حل نهایی است.

وی افزود: به همت مسئولین و براساس توافق انجام یافته زمینه آسفالت ۱۲ کیلومتر راه خاکی باقیمانده در حوزه گیلان انجام می‌شود.

وی تأمین اعتبار مورد نیاز طرح فاضلاب کلور را مورد تأکید قرار داد و گفت: اجرا و تکمیل طرح فاضلاب کلور به سه هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در راستای تأمین آن اقدامات لازم انجام پذیرفته است.

امانی که به مناسبت هفته دولت به شهرستان خلخال سفر کرده بود کلنگ احداث ۲ طرح صنعتی و آموزشی را با حضور مسئولین محلی بر زمین زد.

این طرح‌ها شامل کارخانه کولرسازی و یک باب مدرسه ۱۲ کلاسه است که واحد کولر سازی با ۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و مدرسه ۱۲ کلاسه با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال احداث می‌شود.