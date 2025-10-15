حسینی:طرح هادی در ۶ روستای مرزی بیله سوار اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حسینی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از اجرای پروژه‌های طرح هادی در روستای شورگل بخش قشلاقدست، از اجرای پروژه طرح هادی روستایی در ۶ روستای مرزی این شهرستان در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد و اظهار کرد: در صورت مساعد بودن هوا علاوه بر ۶ روستا، اجرای طرح هادی در چندین روستای دیگر ادامه و تکمیل می‌شود.

وی در این بازدید ضمن تقدیر از تلاش‌های در دست اقدام بنیاد مسکن، اجرای طرح‌های هادی را باعث ایجاد محیطی سالم و بهداشتی و رضایتمندی در مردم دانست و افزود: دو عامل سرعت و اجرا در بازه زمانی مناسب و کیفیت لازم در اجرای پروژه‌ها ی مدیریت بنیاد مسکن شهرستان مشهود است.

محمدعلی رحیمی مدیر بنیاد مسکن شهرستان بیله سوار نیز ضمن گزارش فنی مشخصات پروژه‌های اجرایی در این بازدید بیان کرد: زیرسازی‌های و آسفالت معابر داخل شش روستا در شش ماهه نخست انجام و به اتمام رسیده است و حجم عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر را در شش روستا به میزان ۳۵ هزار مترمربع است که از محل اعتبارات استانی، ملی و قیر رایگان در این روستاها انجام یافته است.