پیشرفت ۳۳ درصدی پروژه ۲۴۰۰ واحدی مسکن ملی سردار سلیمانی در اردبیل

حامد کیخسروی در گفتگوی تلفنی با خبرنگار مهر گفت: پروژه ۲۴۰۰ وحدی مسکن ملی سردار سلیمانی اردبیل در ۱۷ زون و با متوسط زیربنای مفید بین ۶۵ الی ۸۲ مترمربع برای هر واحد و مساحت کلی ۲۵۸ هزار و ۲۵ مترمربع در دست احداث می‌باشد.

وی افزود: کل مصالح استفاده شده در این پروژه بومی بوده و از سازه قالب تونلی در آن استفاده شده است.

وی گفت: تسهیلات بانکی این پروژه نیز ۵۵۰ میلیون تومان بوده و احتمال افزایش مبلغ تسهیلات بانکی به ۶۵۰ میلیون تومان وجود دارد.

وی همچنین به پروژه ۶۹۴ واحدی شهرک اندیشه اشاره کرد و گفت: این پروژه با ۷۱ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و متوسط زیر بنای مفید واحدهای مسکونی آن بین ۷۳ الی ۹۲ مترمربع است.

کیخسروی اضافه کرد: ۴۰ واحد پروژه ۶۹۴ واحدی شهرک اندیشه در مرحله معرفی به بانک، اقساط بندی و تحویل بوده و ۱۷۰ واحد مسکونی آن نیز با پیشرفت بالای ۸۵ درصد در مرحله پایان کار است.