۱۸۰۰ شناور فاقد هویت در استان بوشهر ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی امنیت دریانوردی گفت: هفته دولت یادآور خدمت، شجاعت و شهادت شهدای گرانقدری همچون شهیدان رجایی و باهنر است که به همه دولتمردان صدیق و تلاشگر تبریک عرض می‌کنیم.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: ایجاد نظم و امنیت در دریا به منظور حفظ و دفاع از امنیت ملی از وظایف مهم کمیسیون امنیت دریانوردی است.

وی گفت: تعامل و همکاری سازمان‌ها، نهادها و نیروهای مسلح در دریا موجب ارتقای امنیت دریا و دریانوردی خواهد شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: تأمین امنیت مرزها یکی از اولویت‌های اصلی مرزبانی استان است که با اشرافیت اطلاعاتی و همکاری سایر سازمان‌های امنیتی و نیروهای مسلح در حال انجام است.

وی تصریح کرد: ساماندهی شناورهای فاقد هویت با ید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و اقدامات اساسی توسط همه سازمان‌های متولی صورت گیرد.

سردار خسروی گفت: نظم و انضباط شناوری در دریا باعث رونق تجارت، صیادی و دریانوردی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ فروند شناور فاقد هویت در استان ساماندهی شده و امیدواریم با تلاش همه دست‌اندرکاران شناوران ساماندهی گردد.