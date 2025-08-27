تأکید بر عدم توقف کالا در مرزهای تجاری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای مدیران گمرکات استان کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه با حضور رضا نیک‌روش ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه و همچنین مدیران گمرکات مرزی پرویزخان، خسروی، سومار، شیخ صله و شوشمی در محل گمرک پرویزخان برگزار شد.

در این نشست، تسهیل روند تجارت و جلوگیری از ایستایی کالا در مرزها به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها مورد تأکید قرار گرفت.



رضا نیک‌روش در این جلسه با اشاره به نقش کلیدی گمرک در تسهیل صادرات و واردات و ضرورت روان‌سازی فرآیندهای تجاری گفت: لازم است با سرعت‌دهی به تشریفات گمرکی، از هرگونه توقف کالا جلوگیری شود تا خدمات مطلوبی به فعالان اقتصادی ارائه گردد. وی افزود: مدیران گمرکات استان باید ارتباط نزدیک‌تری با تجار، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی داشته باشند و با حضور در محل این واحدها، نیازهای آنان را شناسایی و برای رفع مشکلات اقدام کنند.



وی همچنین بر اعمال نظارت گمرکی دقیق همراه با رعایت کنترل‌های قانونی و اجرای کامل مقررات تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، حمایت از فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط روان برای تجارت قانونی در مرزهای استان کرمانشاه است.



در ادامه این نشست، مدیران گمرکات تابعه حوزه نظارت کرمانشاه به طرح مسائل و موضوعات کاری مرتبط با حوزه‌های خود پرداختند. پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم برای بهبود فرآیندها و افزایش سرعت عمل در ارائه خدمات گمرکی اتخاذ شد.



گفتنی است مرزهای تجاری کرمانشاه به‌ویژه پرویزخان و خسروی از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادراتی کشور محسوب می‌شوند و تسریع در روند تشریفات گمرکی در این مبادی می‌تواند نقش مهمی در رونق تجارت و تقویت اقتصاد ملی داشته باشد.