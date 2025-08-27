محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به تعبیر اخیر رهبر انقلاب از اتحاد دوران جنگ به عنوان «اتحاد مقدس» اظهار کرد: پیش‌تر، گروه‌هایی برداشت‌های غلط از شرایط ایران و جهان داشتند و این برداشت‌ها منجر به اتخاذ مواضع اشتباه توسط آنها شده بود که حتی در مواردی با نظام زاویه پیدا کردند. مثلاً می‌گفتند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، یعنی کمک به غزه، لبنان و سوریه را نفی می‌کردند اما با جنگی که رخ داد و مواضعی که رژیم صهیونیستی و آمریکا گرفتند متوجه شدند که کار درست حمایت از غزه و لبنان و سوریه بوده است.

وی در همین رابطه یادآور شد: اخیراً فیلمی از شهید دهقانی منتشر شده است که می‌گوید در جلسه‌ای خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و گفتیم اگر سوریه سقوط کند نوبت عراق است و حضرت آقا فرمودند نه بعد از آن نوبت ایران است، و ما دیدیم تحلیل حضرت آقا درست بود اگر می‌خواستیم آمریکا و اسرائیل به ایران حمله نکنند باید از تداوم حکومت بشار اسد حمایت می‌کردیم.

این کارشناس ارشد مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: اوباما در مصاحبه‌ای که از او پرسیده بودند چرا به ایران حمله نمی‌کنید گفته بود اگر ما به ایران حمله کنیم حزب‌الله اسرائیل را ویران می‌کند، این نشان می‌دهد حمایت از حزب الله از موانع حمله به ایران است و طبیعتاً همه ما اعم از چپ، راست و میانه و هر جناحی مایل هستیم که به ما حمله نشود؛ البته اگر حمله شود، دفاع می‌کنیم. کما اینکه در مقابل این تهاجم دفاع کردیم، سیاست ایران این است که به ما همه نشود؛ بنابراین عوامل بازدارنده را تقویت می‌کنیم.

قدیری ابیانه ادامه داد: بنابراین عواملی که فکر می‌کنند، می‌توانیم با مذاکره مشکلات خودمان را با آمریکا حل کنیم، بر همین اساس برجام را دنبال کردند و از برجام هیچ نتیجه مثبتی حاصل نشد و هیچ تحریمی لغو نشد و حتی تعلیق هم نشد بلکه همواره در زمان بایدن، اوباما و ترامپ بر تحریم‌های ایران افزوده شد و خیلی‌ها متوجه شدند که قضایا چه است و حتی کسانی که در فتنه‌ها شرکت داشتند مشی خود را تغییر دادند و اتحادی بین مردم شکل گرفت، برخلاف توهمی که دشمنان ما داشتند چه کسانی که با نظام مشکل دارند از فرصت استفاده می‌کنند و نظام را سرنگون می‌کنند و برعکس دیدند که متحد شده‌اند، حمایت کردند و اتحاد زیبایی در ایران شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: حتی خیلی از عوامل اپوزیسیون که علیه ایران فعالیت می‌کردند هم به دفاع از ایران و مخالفت با رژیم صهیونیستی پرداختند؛ البته هستند مزدورانی در خارج از کشور و عوامل مزدور و یا فریب خورده در داخل که تعداد آنها بسیار محدود است، اگر عقل داشته باشند می‌فهمند که ایران کشوری شکست ناپذیر است.

قدیری ابیانه تأکید کرد: در حال حاضر اتحادی منبعث از یک آگاهی شکل گرفته است و حالا شاهد حمایت از نظام و شخص مقام معظم رهبری توسط کسانی هستیم که گاهی به شدت علیه نظام و رهبری شعار می‌دادند و مخالفت می‌کردند و بسیاری از آنها آگاه شدند و این آگاهی، بسیار مثبت است و دشمن را ناامید می‌کند، جبهه ما را تقویت می‌کند. این اتحاد به قول مقام معظم رهبری که یک «اتحاد مقدس» است و همه باید توجه کنند که به این اتحاد خدشه‌ای وارد نشود.