صدور سند برای ۷۸ درصد از اراضی کشاورزی کرمانشاه

شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی پروژههای عمرانی و اقتصادی که در ایام هفته دولت افتتاح یا کلنگزنی میشوند، برای دریافت مجوز از مسیر امور اراضی و از طریق سامانه پنجره واحد زمین ثبت و بررسی شدهاند.
وی افزود: صدور مجوزهای تغییر کاربری اراضی، واگذاری زمینهای ملی برای طرحهای سرمایهگذاری و تحویل زمین به کشاورزان بر اساس قوانین انجام میشود.
به گفته وی، این روند علاوه بر تسهیل امور متقاضیان، به افزایش بهرهوری، تولید و اشتغال کمک کرده و موجب شد سازمان امور اراضی کشور در بخش خدمات الکترونیک رتبه نخست را کسب کند.
آشتاب تصریح کرد: در دو سال اخیر، موضوع رفع تداخل اراضی کشاورزی با ملی و تثبیت مالکیتها با جدیت دنبال شده است؛ بهگونهای که از مجموع دو هزار و ۲۲۵ پلاک، برای حدود هزار و ۷۵۰ پلاک رفع تداخل انجام و نتایج آن به ثبت اسناد و دستگاههای مرتبط ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: تاکنون حدود ۶۵۰ هزار هکتار از مجموع ۸۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان سند تکبرگ دریافت کردهاند. این اسناد هولوگرامدار بوده و طبق برنامه پنجساله تا خرداد ۱۴۰۳ تمام اراضی رفع تداخلشده دارای سند ششدانگ خواهند شد. این اقدام علاوه بر تثبیت مالکیت و کاهش اختلافات، امکان استفاده بهتر کشاورزان از تسهیلات بانکی را فراهم میکند.
سرپرست مدیریت امور اراضی کرمانشاه گفت: سامانه پنجره واحد زمین همچنین امکان رصد ساختوسازهای غیرمجاز و برخورد سریع با تخلفات را مهیا کرده است. در همین راستا طی سال گذشته بیش از دو هزار هکتار از اراضی ملی با مطالعات آبی مشخص به سرمایهگذاران بخش کشاورزی و شرکتهای دانشبنیان واگذار شد.
وی خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال اسناد تکبرگ حدنگاریشده بهصورت نمادین به کشاورزان استان تحویل داده میشود. تاکنون حدود ۴۸ هزار سند صادر شده و این روند تا پوشش کامل ادامه خواهد داشت.
آشتاب در پایان تأکید کرد: اجرای این برنامهها در حوزه اراضی کشاورزی، علاوه بر شفافیت مالکیتها، زمینه افزایش تولید، بهرهوری و اشتغال در استان کرمانشاه را فراهم میکند.
کرمانشاه- سرپرست مدیریت امور اراضی استان کرمانشاه اعلام کرد تاکنون ۷۸ درصد از اراضی کشاورزی این استان سنددار شده است.
