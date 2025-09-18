ایجاد اشتغال توسط خیرین برای نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، شادی حسینی اصل، ۳۷ ساله و کارشناس زبان انگلیسی، مدیر کانون فرهنگی هنری طلوع و مدیرعامل مرکز نیکوکاری احسان، از سال ۱۴۰۰ فعالیت رسمی این مرکز را در مهاباد آغاز کرده است. پیش از این، برنامه‌های حمایتی در قالب کانون فرهنگی هنری اجرا می‌شد و اکنون تمامی اقدامات در چارچوب مرکز نیکوکاری متمرکز و رسمیت یافته است.

مرکز نیکوکاری احسان فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های اشتغال‌زایی برای نیازمندان مستعد، تهیه بسته‌های معیشتی، کمک به خانواده‌های ناتوان جسمی و حرکتی، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، ارائه خدمات درمانی و روانشناسی به افراد تحت پوشش انجام می‌دهد. تمرکز عمده این مرکز بر روستاهای شهرستان مهاباد است.

مدیر این مرکز اعلام کرده است که تاکنون ۴۲۶ پرونده از کمیته امداد تحویل گرفته شده و مددکاران مرکز در مناطق روستایی مسئول شناسایی و حل مشکلات مددجویان هستند. بیشترین معضل شناسایی‌شده، بیکاری بانوان بدسرپرست و بی‌سرپرست است. برخی از این بانوان، حتی با وجود حمایت، به دلیل شرایط جسمی یا خانوادگی توانایی کار کردن ندارند، مانند بانوان مبتلا به بیماری صرع یا زنان دارای همسر زندانی و فرزندان کوچک.

کانون فرهنگی هنری طلوع کلاس‌های آموزشی رایگان شامل خیاطی، آشپزی و گلیم‌بافی برای توانمندسازی بانوان برگزار می‌کند و از مربیان داوطلب برای آموزش استفاده می‌کند. این مرکز تلاش دارد به جای ارائه کمک مالی، شرایط اشتغال و تولید درآمد برای نیازمندان فراهم کند. طی دو سال اخیر، شش نمایشگاه بزرگ صنایع دستی با حدود صد غرفه برای ارائه توانمندی بانوان برگزار شده و هر بانویی که محصولی تولید کرده، توانسته به مدت ده روز کالاهای خود را به فروش برساند و درآمد کسب کند.

منابع مالی مرکز از طریق خیرین تأمین می‌شود و اتاقی برای دریافت کمک‌های غیرنقدی شامل لباس، نوشت‌افزار و وسایل منزل وجود دارد که توزیع آن به نیازمندان بر عهده مرکز است. همچنین جلسات مشاوره رایگان برای والدین و کلاس‌های انرژی درمانی با همکاری متخصصان برای نوجوانان برگزار می‌شود. دوره‌های آموزشی دیگری نیز با هدف حمایت از جمعیت جوانی شهرستان ارائه شده است.