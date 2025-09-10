  1. جامعه
از کمک رسانی در زلزله تا فرهنگ‌سازی، داستان یک انجمن مردمی بی‌حاشیه

یک انجمن خیریه‌ای بیش از یک دهه است که بدون دریافت کمک نقدی از نهادها، در نقش واسطه‌ای میان خیرین و نیازمندان فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن «یاری‌رسانان زاگرس» به مدیریت یوسف شریفی، متولد ۱۳۵۸ و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، یکی از فعال‌ترین مجموعه‌های مردمی در حوزه اجتماعی و فرهنگی منطقه به شمار می‌رود. فعالیت این انجمن نخستین بار در سال ۱۳۹۰ با عنوان «انجمن اجتماعی زاگرس» آغاز شد و پس از زلزله کرمانشاه، با تغییر نام به «یاری‌رسانان زاگرس» شکل گسترده‌تری به خود گرفت.

این انجمن با تکیه بر نیروهای متخصص، کمیته‌های گوناگونی در حوزه‌های فرهنگی، مدیریت شهری، آسیب‌های اجتماعی، حقوقی و فرهنگ و ادب دارد. هر کمیته به‌طور تخصصی مسائل مربوط به حوزه خود را بررسی و پیگیری می‌کند؛ از ارائه مشاوره‌های حقوقی و روان‌شناسی رایگان به خانواده‌های آسیب‌دیده و دانش‌آموزان گرفته تا برگزاری نشست‌ها و جشنواره‌های فرهنگی برای پاسداشت شاعران و فرهیختگان منطقه.

شریفی می‌گوید محور اصلی فعالیت این انجمن حوزه اجتماعی است؛ با این حال در رویدادهای فرهنگی و ملی همچون نوروز نیز برنامه‌های ویژه برگزار می‌کنند. در زمان بحران‌هایی نظیر زلزله و سیل، کمیته‌های مردمی برای جمع‌آوری کمک‌های غیرنقدی تشکیل شده و این کمک‌ها به هلال‌احمر تحویل داده می‌شود.

نکته قابل توجه در فعالیت این تشکل آن است که هیچ‌گونه کمک نقدی از نهادها و خیرین دریافت نمی‌کند. هزینه‌های انجمن از سوی اعضای هیئت‌مدیره تأمین می‌شود و در صورت شناسایی افراد نیازمند، تنها نقش واسطه میان آنان و خیرین ایفا می‌شود. گزارش فعالیت‌ها نیز به‌صورت شفاف در فضای مجازی منتشر می‌گردد.

در کنار تمام این اقدامات، توجه ویژه به چهره‌های ادبی و فرهنگی منطقه نیز جایگاه خاصی در برنامه‌های انجمن دارد؛ اقدامی که نشان می‌دهد فعالیت‌های یاری‌رسانان زاگرس تنها به امدادرسانی اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه پاسداشت فرهنگ و هویت منطقه‌ای را نیز در بر می‌گیرد.

