به گزارش خبرنگار مهر، انجمن «یاری‌رسانان زاگرس» به مدیریت یوسف شریفی، متولد ۱۳۵۸ و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، یکی از فعال‌ترین مجموعه‌های مردمی در حوزه اجتماعی و فرهنگی منطقه به شمار می‌رود. فعالیت این انجمن نخستین بار در سال ۱۳۹۰ با عنوان «انجمن اجتماعی زاگرس» آغاز شد و پس از زلزله کرمانشاه، با تغییر نام به «یاری‌رسانان زاگرس» شکل گسترده‌تری به خود گرفت.

این انجمن با تکیه بر نیروهای متخصص، کمیته‌های گوناگونی در حوزه‌های فرهنگی، مدیریت شهری، آسیب‌های اجتماعی، حقوقی و فرهنگ و ادب دارد. هر کمیته به‌طور تخصصی مسائل مربوط به حوزه خود را بررسی و پیگیری می‌کند؛ از ارائه مشاوره‌های حقوقی و روان‌شناسی رایگان به خانواده‌های آسیب‌دیده و دانش‌آموزان گرفته تا برگزاری نشست‌ها و جشنواره‌های فرهنگی برای پاسداشت شاعران و فرهیختگان منطقه.

شریفی می‌گوید محور اصلی فعالیت این انجمن حوزه اجتماعی است؛ با این حال در رویدادهای فرهنگی و ملی همچون نوروز نیز برنامه‌های ویژه برگزار می‌کنند. در زمان بحران‌هایی نظیر زلزله و سیل، کمیته‌های مردمی برای جمع‌آوری کمک‌های غیرنقدی تشکیل شده و این کمک‌ها به هلال‌احمر تحویل داده می‌شود.

نکته قابل توجه در فعالیت این تشکل آن است که هیچ‌گونه کمک نقدی از نهادها و خیرین دریافت نمی‌کند. هزینه‌های انجمن از سوی اعضای هیئت‌مدیره تأمین می‌شود و در صورت شناسایی افراد نیازمند، تنها نقش واسطه میان آنان و خیرین ایفا می‌شود. گزارش فعالیت‌ها نیز به‌صورت شفاف در فضای مجازی منتشر می‌گردد.

در کنار تمام این اقدامات، توجه ویژه به چهره‌های ادبی و فرهنگی منطقه نیز جایگاه خاصی در برنامه‌های انجمن دارد؛ اقدامی که نشان می‌دهد فعالیت‌های یاری‌رسانان زاگرس تنها به امدادرسانی اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه پاسداشت فرهنگ و هویت منطقه‌ای را نیز در بر می‌گیرد.