به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صادقی، متولد ۱۳۵۷ و دامپزشک، به‌عنوان مسئول گروه جهادی شهید ابراهیم هادی استان زنجان فعالیت می‌کند. وی می‌گوید این گروه از سال ۱۳۸۶ با اخذ مجوز رسمی آغاز به کار کرده و تاکنون به‌صورت مستمر، هر دو یا سه ماه یک‌بار اردوهای جهادی در مناطق محروم و صعب‌العبور استان برگزار کرده است. این اردوها شامل خدمات پزشکی، مامایی، دندانپزشکی، دامپزشکی، مهندسی کشاورزی، دامپروری، کارآفرینی و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

به گفته صادقی، هر اردوی جهادی به نام یکی از ائمه اطهار مزین می‌شود. او که خود اهل یکی از روستاهای محروم زنجان است و در دوران کودکی برای رسیدن به مدرسه روزانه بیست کیلومتر پیاده‌روی می‌کرد، انگیزه اصلی خود را از آشنایی با گروه‌های جهادی مردمی و شخصیت شهید ابراهیم هادی دانسته و بیان می‌کند که همواره تلاش داشته بخشی از مشکلات مردم مناطق محروم را کاهش دهد.

این گروه جهادی بیش از ۳۰۰ عضو دارد و در هر اردو حدود ۴۰ نفر حضور می‌یابند. در کنار خدمات درمانی، برنامه‌های فرهنگی نظیر برگزاری نماز جماعت، کلاس‌های مهدوی و حضور روحانی نیز جزو ارکان ثابت اردوهاست. همچنین حضور روانشناس، روان‌درمانگر و متخصصان اعتیاد از دیگر بخش‌های این برنامه‌هاست.

صادقی با اشاره به خدمات دامپزشکی در این اردوها می‌گوید: تغذیه و نگهداری دام در بسیاری از روستاها نیاز به اصلاح دارد. برای نمونه، استفاده از نان خشک کپک‌زده می‌تواند موجب بروز بیماری در دام و در نهایت انتقال بیماری‌هایی همچون نازایی و سرطان به انسان شود. به همین دلیل، کارگاه‌های آموزشی متعددی در زمینه بهداشت دام، جیره‌نویسی، واکسیناسیون، نگهداری علوفه و حتی شناسایی اقلیم مناسب برای کشت محصولات کشاورزی برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه بانوان، فعالیت‌های فرهنگی مانند آموزش احکام شرعی، کارگروه تهیه و توزیع لباس نو و لوازم‌التحریر برای کودکان، و بسته‌های معیشتی کامل خبر داد. این بسته‌ها شامل اقلامی ازجمله کبریت و مواد بهداشتی نیز هستند.

یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت گروه، اشتغال‌زایی روستاییان است. این کارگروه تلاش می‌کند مشاغل مناسب با ظرفیت‌های بومی را به جوانان معرفی کرده و آموزش دهد تا از مهاجرت آنان به شهر جلوگیری شود. به گفته صادقی، وی به‌عنوان مسئول وام‌های تبصره ۱۶ بنیاد علوی توانسته است با وام‌هایی با نرخ چهار درصد، زمینه اشتغال‌زایی ۱۹۲ نفر را فراهم کند و استان زنجان در این زمینه رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

این گروه پیش از برگزاری هر اردو هماهنگی‌های لازم را با فرمانداری انجام می‌دهد و از مسئولان دعوت می‌کند تا همراه مردم در این حرکت جهادی حضور یابند. صادقی تأکید می‌کند که این گروه ارتباط نزدیک و مستمری با امام جمعه دارد و فعالیت‌های فرهنگی آن بارها مورد تقدیر قرار گرفته است.