نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات دانشگاه در حوزه‌های مختلف درمانی، آموزشی و اجتماعی اظهار داشت: رسالت اصلی ما ارتقای سلامت جامعه در کنار توسعه آموزش و پژوهش است و در این مسیر تلاش کرده‌ایم هم در سطح ملی و هم در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرین باشیم.‌

خدمات موکب‌های دانشگاه در اربعین

توکلی درباره حضور دانشگاه در راهپیمایی اربعین گفت: امسال دو موکب فعال داشتیم؛ یکی موکب جهادی که با حمایت دانشگاه برپا شد و دیگری در عمود ۱۰۹۲ مسیر نجف به کربلا، این دو موکب حجم بالایی از خدمات را به زائران ارائه کردند و در موکب دوم که در خود کربلا مستقر بود، چند نکته منحصر به فرد وجود داشت؛ از جمله پذیرش الکترونیک، ارائه خدمات دندانپزشکی و راه‌اندازی آزمایشگاه فعال در مرکز نیز همه این‌ها باعث شد خدمات موکب‌های دانشگاه به‌صورت فعال، کارآمد و قابل قبول به زائران اربعین ارائه شود.

وضعیت واکسیناسیون و دارو

وی ادامه داد: تمامی خدمات واکسیناسیون، به‌ویژه برای مادران باردار، به صورت رایگان در مراکز ما انجام می‌شود. علاوه بر این، تمام داروها در داروخانه‌های دانشگاهی با قیمت مصوب در دسترس مردم قرار دارد و امکان خرید عمومی فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به برنامه‌های استخدامی گفت: از مجموع ۱۵۰۰ سهمیه استخدامی دانشگاه، تاکنون حدود ۸۰۰ نفر جذب شده‌اند که حدود ۱۰۰ نفر از آن‌ها پرستاران هستند. هدف اصلی این است که بتوانیم کادر بیمارستان‌های جدیدالاحداث را تکمیل کنیم و در عین حال کمبودهای پرستاری در سایر مراکز را جبران کنیم.