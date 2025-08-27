داروسازان به عنوان مشاوران سلامت در کنار بیماران و پزشکان حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمد اسماعیل قیداری، به مناسبت روز داروسازی، آمده است: فرا رسیدن پنجم شهریور سالروز تولد دانشمند برجسته میهن محمد بن زکریای رازی و روز بزرگداشت داروسازان، فرصت ارزشمندی است تا از نقش کلیدی این قشر متخصص در حفظ و ارتقای سلامت جامعه قدردانی کنیم.

داروسازان با دانش، مهارت و تعهد حرفه‌ای نه تنها سلامت بیماران را تضمین می‌کنند، بلکه در توسعه صنعت داروسازی کشور سهمی حیاتی دارند و نقش مستقیمی در پیشبرد اهداف نظام سلامت ایفا می‌کنند.

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با تربیت نیروی متخصص و توانمند، هم در آموزش داروسازان آینده و هم در پیشبرد پژوهش‌های دارویی و همکاری مستمر با صنعت، نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. این دستاوردها، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در خط مقدم تأمین سلامت جامعه و توسعه علمی کشور قرار داده است.

داروسازان با مسئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای خود، نقشی فراتر از تهیه و توزیع دارو ایفا می‌کنند و به عنوان مشاوران سلامت، همواره در کنار بیماران و جامعه پزشکی حضور دارند. دقت و حساسیت آنان نسبت به کیفیت و اثرگذاری داروها، اعتماد عمومی به نظام سلامت را تقویت می‌کند و ارزش اجتماعی این حرفه را دوچندان می‌سازد.

ضمن تبریک به اعضای هیئت علمی، دانشجویان و تمامی داروسازان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امیدوارم با تلاش و پشتکار مستمر، همواره در مسیر ارتقای سلامت جامعه و توسعه علمی و صنعتی کشور موفق و سربلند باشند.