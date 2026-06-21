مصطفی مطورزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خصوص هیأتهای ورزشی منطقه آزاد اروند، وزارت ورزش و جوانان و دولت حاضر به تفویض اختیار نیستند و مواردی را مطرح کردند.
وی افزود: به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پیگیر رفع این مشکل در سطح کلان هستیم و تلاش میکنیم از طریق دولت و وزارت ورزش و جوانان، موانع موجود بر سر راه فعالیت هیئتهای ورزشی منطقه آزاد اروند برطرف شود.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ظرفیتهای ورزشی منطقه آزاد اروند بیان کرد: این منطقه از استعدادها و توانمندیهای ارزشمندی در حوزه ورزش برخوردار است و قهرمانان بسیاری از گذشته تاکنون در رقابتهای ملی و بینالمللی افتخارآفرینی کردهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای ورزشی منطقه است.
مطورزاده تاکید کرد: رفع موانع فعالیت هیئتهای ورزشی میتواند زمینه رشد هرچه بیشتر ورزشکاران و شکوفایی استعدادهای جوانان منطقه را فراهم کند و به توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در اروند شتاب ببخشد.
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