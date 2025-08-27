فرماندار اهر:نمایش کوتاه ارسباران، پیش برنده فرهنگ و شادی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر بعدازظهر چهارشنبه در آئین گشایش هفدهمین جشنواره نمایش کوتاه ارسباران، این شهرستان را کانون اصیل فرهنگ و ادب خواند و بر لزوم استواری بنیانهای اخلاقی در تمامی عرصههای اجتماعی همراه با توسعه فرهنگی تأکید کرد.
احمدی با قدردانی از نقش برگزاری این جشنواره نمایشی، آن را بستری کارآمد برای دستیابی به این هدف برشمرد و اظهار داشت: نمایش به عنوان هنری فراگیر، نقشی انکارناپذیر در عرصههای مختلف اجتماعی ایفا میکند.
فرماندار اهر در بخش دیگری از سخنان خود، هنر نمایش را بازتابدهنده چالشها و راهحلی اثرگذار برای مسائل گوناگون اجتماعی، فرهنگی، هنری، زیستمحیطی، گردشگری و معضل بیکاری دانست.
وی در ادامه با اشاره به رسالت هنر در ایجاد امید و نشاط، گفت: نمایش، پیامآور فرهنگ، هنر و اقتصادی پویا برای آینده شهرستان اهر است. بر این اساس، در راستای تأمین روحیه شادابی و نشاط اجتماعی، برنامهریزی برای اجرای زنده موسیقی در برخی از پارکهای این شهرستان در دستور کار قرار دارد.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری هفدهمین دوره جشنواره نمایش کوتاه ارسباران، پیشرو و آغازی بر این حرکت بزرگ فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.
