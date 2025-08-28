۵سایت نهضت ملی مسکن استان سمنان صاحب مدرسه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امید کلانتر هرمزی صبح پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی پنج مدرسه نهضت ملی مسکن در استان سمنان به صورت متمرکز و با حضور وزیر آموزش و پرورش در شهرک روزیه سمنان بیان کرد: در پنج سایت نهضت ملی مسکن در استان مدرسه ساخته می‌شود.

وی با بیان اینکه این مدارس طی تفاهم نامه‌ای با راه و شهرسازی استان سمنان در دست ساخت قرار دارد، افزود: امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش به صورت نمادین کلنگ این مجموعه‌ها بر زمین خود تا عملیات ساخت آنها آغاز شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان با بیان اینکه هر کدام از این مدارس ۱۲ کلاسه خواهند بود، ابراز کرد: هر مدرسه دارای ۱۰ هزار متر مربع زیربنا خواهد بود.

کلانتر هرمزی با بیان اینکه این پروژه‌های آموزشی در راستای تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز برای ساکنان سایت‌های نهضت ملی مسکن اجرا می‌شوند، تاکید کرد: مشارکت ۵۰ درصدی وزارت راه و شهرسازی در اجرای این پروژه‌ها بسیار کمک کننده است.

وی همچنین بیان کرد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده که با همکاری وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس سمنان در ادامه بیان کرد: با همکاری مدیرکل راه و شهرسازی استان، این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهند رسید تا پاسخگوی نیازهای آموزشی خانواده‌های ساکن در این سایت‌ها باشد.