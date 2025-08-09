خبرنگاران سفیران حقیقی بشردوستی در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید لقمان حسینی پیش از ظهرشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران ساوه با اشاره به نقش رسانهها در بازتاب اقدامات امدادی و بشردوستانه اظهار کرد: همواره از خبرنگاران جز کمک، همیاری و دستگیری از مردم چیزی ندیدهایم و پوشش خبری دقیق و صادقانه شما، همراهی مردم را در بحرانها و برنامههای امدادی دوچندان کرده است.
رئیس جمعیت هلال احمر ساوه با بیان اینکه طرحهای هلالاحمر ساوه مردمی اداره میشود، افزود: در زمان بحران، ۹ مسجد بهعنوان سرگروه اسکان اضطراری مردم انتخاب و موکبها برای تأمین غذا پای کار آمدند و این همکاریها نشان داد که همدلی مردم میتواند عبور از مشکلات را ممکن سازد.
حسینی به فعالیتهای متنوع هلالاحمر ساوه در حوزههای اجتماعی و ورزشی اشاره کرد و گفت: امسال بیش از ۶ هزار نفر از خدمات ورزشی از جمله زمین چمن و استخر بهرهمند شدند، همچنین آموزشهای امدادی، مانورهای کمکهای اولیه در شرکتها و ادارات، و برنامههای غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان اجرا شده است.
وی با تأکید بر نقش داوطلبان ادامه داد: در هفته هلالاحمر، بانک تجهیزات داوطلبان تقویت و صدها قلم تجهیزات به آن افزوده شد، همچنین ۲۰۰ بسته سبد غذایی به همت داوطلبان میان نیازمندان توزیع شد.
رئیس جمعیت هلال احمر ساوه با اشاره به نیازهای تجهیزاتی این مجموعه گفت: برای خرید دستگاه اکسیژنساز حدود ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار نیاز است و از شرکتها و واحدهای صنعتی دعوت میشود در قالب مسئولیت اجتماعی و با بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی، هلالاحمر را در تأمین این تجهیزات یاری کنند.
حسینی با بیان اینکه خبرنگاران سفیران واقعی بشردوستی هستند، بیان کرد: همکاری رسانهها با هلالاحمر، ضامن موفقیت برنامههای امدادی و کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد بود.
نظر شما