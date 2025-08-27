به گزارش خبرگزاری مهر، توله‌خرسی که توسط مردم محلی در منطقه عمارت شهرستان آمل در وضعیت بی‌حال مشاهده شده بود، توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست زنده‌گیری و به مرکز نگهداری و درمان حیات وحش پناهگاه سمسکنده منتقل شد.

با وجود تلاش‌های فراوان برای درمان، این توله‌خرس متأسفانه جان خود را از دست داد.

بررسی‌های اولیه نشان داد هیچ آثار تیراندازی، شکستگی یا جراحتی روی بدن حیوان وجود ندارد. همچنین کالبدگشایی توسط دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران، مسمومیت را علت مرگ اعلام کرد.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران ضمن ابراز تأسف عمیق نسبت به این حادثه، اعلام کرد که بررسی‌های تکمیلی برای شناسایی منشأ و جزئیات دقیق این اتفاق در دستور کار قرار دارد.