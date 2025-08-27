کارمندان خط مقدم حل مشکلات مردم و بازوی توانمند دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت و به مناسبت روز کارمند، فرماندار دیلم با همراهی معاون عمرانی فرماندار، ضمن حضور در بخشداری امام حسن، از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه بخشدار و تمامی کارکنان این بخشداری تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

فرماندار دیلم چهارشنبه شب در این دیدار، ضمن تبریک هفته دولت و روز کارمند، کارمندان را خط مقدم حل مشکلات مردم و بازوی توانمند دولت خواند و افزود: شما عزیزان با خدمت بی‌منت و خالصانه خود، می‌توانید گره‌گشای مشکلات مردم باشید و این مایه افتخار و مباهات است.

اسماعیل کاظمی، خطاب به کارکنان گفت: از خدمت برای مردم لذت ببرید و با جان و دل برای حل مشکلات مردم تلاش کنید، این رضایت مردم، بالاترین پاداش برای زحمات شماست و لبخند رضایت آنان، خستگی را از تنتان به در می‌کند.

وی در پایان، از تمامی کارکنان بخشداری امام حسن به دلیل تعهد، تخصص و جدیت در انجام وظایف محوله تقدیر و برایشان آرزوی موفقیت و بهروزی روزافزون کرد.