راهبرد اصلی توسعه اقتصادی کشور بومی سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی، صبح جمعه در آئین افتتاح کارخانه فرو کروم در شهرستان ارزوئیه، گفت: رهبر معظم انقلاب در ۱۵ سال اخیر به طور پیوسته موضوع اقتصاد و به ویژه تولید را به عنوان مسئله اصلی کشور مورد توجه قرار دادهاند و این سیاست، مبنای اقدامات دولت نیز قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه جلوگیری از خامفروشی و حرکت به سمت فرآوری مواد معدنی، یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی است، افزود: ظرفیتهای کرومیت در استان کرمان بسیار ارزشمند است و طرحهایی همچون کارخانه فرو کروم میتواند در مسیر اشتغالآفرینی، بومیسازی و تکمیل زنجیره ارزش نقشآفرینی کند.
صالحی، با اشاره به اینکه حضور سرمایهگذاران بومی و تعلق خاطر آنان به منطقه، عامل مهمی در سرعتبخشیدن به اجرای پروژههاست، تصریح کرد: این تجربه میتواند الگویی برای سایر شهرستانها باشد تا استعدادهای محلی و توانمندیهای درونی برای توسعه منطقهای به کار گرفته شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود یاد سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و گفت: انشاءالله با تلاش مسئولان و همراهی مردم، اتفاقات مبارکتری در این منطقه رقم خواهد خورد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی از جمله تپه یحیی، بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پیگیری ثبت و معرفی بهتر میراث فرهنگی و هویتی منطقه تأکید کرد.
صالحی، با قدردانی از سرمایهگذاران، مدیران اجرایی و کارگران این مجموعه، افتتاح کارخانه فروکروم را گامی ارزشمند در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی استان کرمان دانست و ابراز امیدواری کرد که این پروژه سرآغاز تحولات بزرگتر در آینده باشد.
