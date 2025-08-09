طرح ویژه دولت برای تأمین مسکن خبرنگاران

به گزارش خبر مهر، الیاس حضرتی، جمعه شب در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در کرمان اعلام کرد: با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد تشکیل تعاونی‌های مسکن استانی ویژه خبرنگاران در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به چالش‌های شناسایی مشمولان این طرح، افزود: با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فهرست خبرنگاران واجد شرایط تهیه شده و استانداران موظف به اولویت‌بندی بر اساس سابقه کاری هستند. وزیر راه نیز متعهد به تأمین زمین شده است.



حضرتی تأکید کرد: با همکاری پیمانکاران، واحدهای مسکونی ساخته و به صورت رایگان در اختیار خبرنگاران قرار خواهد گرفت.



رسانه‌ها، سد محکم در برابر جنگ روانی دشمن

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به نقش برجسته خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: رسانه‌های داخلی با انسجام و روایت‌های دقیق، توطئه‌های دشمن را خنثی کردند.



وی افزود: در شرایطی که رسانه‌های خارجی به جنگ روانی علیه ایران مشغول بودند، خبرنگاران ایرانی با تحلیل‌های هوشمندانه، اقتدار کشور را به نمایش گذاشتند.



آمادگی دولت برای مقابله با تحریم‌ها و توطئه‌ها

حضرتی با اشاره به سناریوهای پیش‌بینی‌شده دولت برای شرایط بحرانی، گفت: از زمان روی کار آمدن ترامپ، دولت برنامه‌های مشخصی برای مقابله با فشارهای اقتصادی و امنیتی طراحی کرده بود که در جنگ اخیر به خوبی اجرایی شد.



وی عملکرد هماهنگ دولت، ملت و نیروهای مسلح را ستود و گفت: رسانه‌ها نیز با روشنگری‌های خود، نقش کلیدی در شکست پروپاگاندای دشمن ایفا کردند.



حضرتی در پایان، خبرنگاری را حرفه‌ای سرشار از فداکاری خواند و گفت: خبرنگاران با عشق به مردم و نظام، در خط مقدم جهاد رسانه‌ای ایستاده‌اند و دشمنان را ناکام گذاشته‌اند.