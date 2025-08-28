ادای احترام وزیر علوم به شهدا و یاد و خاطره جاودانان در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح پنجشنبه در بدو ورود به اصفهان، با حضور در امامزاده سید محمد و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، مورد استقبال جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.
این هیأت سپس با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند و عهد و پیمان خود را با آرمانهای بلندشان تجدید کردند.
هفته دولت یادبود شهیدان رجایی و باهنر است که الگویی جاودان برای خدمتگزاران نظام هستند.
وزیر علوم با حضور در اصفهان، در راستای تداوم مسیر خدمترسانی و اجرای طرحهای توسعهای و به مناسبت هفته دولت به اصفهان سفر کرده است.
وی در برنامه کاری خود قرار است در جلسه شورای اداری حضور یابد.
افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای دانشگاه اصفهان شامل زیرساختهای فاز سوم ناحیه نوآوری، بازسازی مخزن کتاب دانشکده ادبیات و اجلاس رؤسا و مدیران دانشگاههای استان که در محل دانشگاه اصفهان برگزار میشود حاضر خواهد شد و پس از ناهار کاری خود با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه اصفهان یک بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه مهندسی مکانیک سرای دانشجویی و آزمایشگاه صنعت ۴ باز خواهد داشت.
بازدید در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و افتتاح پروژههای شهرک شامل نیروگاه خورشیدی و پکیج تصفیهخانه فاضلاب و بازدید از صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی و سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه و انعقاد تفاهمنامه کاری با شرکت فولاد بخشی از برنامههای سفر یک روزه ایشان به اصفهان است.
