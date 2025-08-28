به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی اظهار داشت: تکمیل سامانه زنجیره توزیع و عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی تولیدی یکی از اقدامات مهم این دفتر در سال جاری بوده که با هدف ایجاد شفافیت، دسترسی عادلانه، جلوگیری از کمبود کالا و حمایت از مصرف‌کنندگان به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: سامانه شناسنامه وسیله پزشکی با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال تکمیل است و تنها یک ماژول آن (ماژول جابه‌جایی) باقی مانده است. این سامانه امکان صدور الکترونیکی مجوز و تفویض بخشی از فرآیندها به دانشگاه‌های علوم پزشکی را فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور کدینگ نسخه‌نویسی تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز با هدف یکسان‌سازی کدینگ در مراکز درمانی آغاز شده و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین سامانه درخواست ترخیص حداقل اسناد با موفقیت راه‌اندازی شده و فرایند ترخیص کالا را برای شرکت‌ها تسهیل کرده است.

کاظمی گفت: راه‌اندازی وب‌سرویس «تجهیزیار» برای حذف یارانه ارزی تجهیزات پزشکی از دیگر اقدامات مهم بوده که امکان استعلام سهم تجهیزیار و سهم تعهد بیمه را برای سامانه‌های بیمارستانی فراهم کرده است. علاوه بر این، ایجاد زیرساخت برای یکسان‌سازی کدینگ شناسه کالا و کد فرآورده تجهیزات پزشکی (IRC) با هدف شفافیت در ورود کالا و رهگیری زنجیره تأمین در حال انجام است و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: سامانه جدید مدیریت امور داروخانه‌ها که مطابق با آئین‌نامه جدید طراحی شده، به‌طور کامل عملیاتی شده و فرآیند پایش داروخانه‌های بیمارستانی نیز با هدف تک GLN شدن داروخانه‌ها و جلوگیری از تخلفات در حال تکمیل است.

کاظمی خاطرنشان کرد: فرآیند تبادل دارویی میان داروخانه‌ها از طریق سامانه تی‌تک با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال اجراست و سامانه صدور پروانه غذا و آشامیدنی نیز با هدف تسهیل صدور مجوزها تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت تأکید کرد: تکمیل این پروژه‌ها گام مهمی برای تحقق دولت الکترونیک، شفافیت در زنجیره تأمین، تسهیل خدمات برای ذی‌نفعان و بهبود نظارت در حوزه سلامت محسوب می‌شود.