۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۰

گزارش پیرصالحی از آغاز ذخیره سازی دارو و تجهیزات

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سلامت مردم همیشه اولویت اصلی سازمان غذا و دارو است و تمامی تصمیمات با تمرکز بر تأمین نیازهای عمومی و تسهیل فرآیندها اتخاذ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی افزود: ذخایر استراتژیک دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌ها و شیرخشک در اولویت کاری سازمان غذا و دارو قرار دارد و اقدامات لازم برای ذخیره سازی آنها آغاز شده است.

وی با اعلام این مطلب که معاونت توسعه سازمان غذا و دارو در حال انعقاد قراردادها و انجام پرداخت‌های مالی است و تاکنون چندین قرارداد مهم به امضا رسیده است، ادامه داد: فرایند خرید استراتژیک با سرعت ادامه دارد تا تأمین کالاهای حیاتی در زمان مناسب انجام شود.

پیرصالحی تأکید کرد: مدیران با دید کمک رسانی و حل مشکلات مردم وارد عمل شوند و تلاش کنند خطوط تولید با ثبات و استمرار فعالیت کنند تا هیچ اختلالی در تأمین دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد نشود.

وی یادآور شد: با وجود شرایط خاص کنونی، نیاز است نگاه مدیریتی بیش از پیش عملیاتی و متناسب با شرایط حساس باشد تا سرعت تصمیم گیری و اجرای اقدامات افزایش یابد

پیرصالحی گفت: سازمان غذا و دارو با برنامه ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه در تلاش است روند تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را پایدار نگه دارد و نیازهای عمومی را در شرایط فعلی کشور به بهترین شکل پاسخ دهد.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: تمامی اقدامات با هدف تضمین سلامت مردم و استمرار خدمات دارویی و پزشکی انجام می‌شود.

حبیب احسنی پور

