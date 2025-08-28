  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۴

بیمارستان مادر و کودک بجنورد نقطه عطفی در ارائه خدمات تخصصی خواهد بود

بیمارستان مادر و کودک بجنورد نقطه عطفی در ارائه خدمات تخصصی خواهد بود

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: کلنگ‌زنی بیمارستان مادر و کودک در شمال بجنورد، گامی بزرگ در جهت توسعه خدمات تخصصی به مادران و کودکان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی، صبح پنج‌شنبه در نشست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که در سالن جلسات ستاد دانشگاه برگزار شد، حضور وزیر بهداشت را فرصتی ارزشمند برای شتاب‌بخشی به توسعه سلامت و رفع کمبودهای درمانی استان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به جمعیت تحت پوشش، شاخص‌های بهداشتی و نرخ رشد جمعیت، جایگاه استان را به تفکیک شهرستان تشریح و آماری از شبکه گسترده بهداشت شامل مراکز جامع شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت ارائه داد.

هاشمی با بیان برخی کمبودها و چالش‌های حوزه درمان از جمله اعزام بیماران به خارج از استان و محدودیت زیرساخت‌های درمانی در شهرستان‌ها، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت وزارت بهداشت در توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان هستیم.

وی با یادآوری مشکلات گذشته در تأمین زمین بیمارستان تخصصی مادر و کودک و عدم امکان اختصاص زمین در داخل شهر، اظهار کرد: مردم سال‌ها چشم‌انتظار این مرکز بودند و به دلیل موقعیت بیمارستان امام حسن (ع) با دشواری‌های حمل‌ونقل و رفت‌وآمد مواجه شدند، اما امروز شاهد کلنگ‌زنی پروژه ارزشمند بیمارستان مادر و کودک در شمال بجنورد هستیم که بی‌تردید نقطه عطفی در ارائه خدمات تخصصی به مادران و کودکان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، راه‌اندازی اورژانس بانوان در بجنورد نیز از مهم‌ترین پروژه‌های این برنامه بود.

کد خبر 6572788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها