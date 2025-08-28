بیمارستان مادر و کودک بجنورد نقطه عطفی در ارائه خدمات تخصصی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی، صبح پنج‌شنبه در نشست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی که در سالن جلسات ستاد دانشگاه برگزار شد، حضور وزیر بهداشت را فرصتی ارزشمند برای شتاب‌بخشی به توسعه سلامت و رفع کمبودهای درمانی استان عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به جمعیت تحت پوشش، شاخص‌های بهداشتی و نرخ رشد جمعیت، جایگاه استان را به تفکیک شهرستان تشریح و آماری از شبکه گسترده بهداشت شامل مراکز جامع شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت ارائه داد.

هاشمی با بیان برخی کمبودها و چالش‌های حوزه درمان از جمله اعزام بیماران به خارج از استان و محدودیت زیرساخت‌های درمانی در شهرستان‌ها، تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت وزارت بهداشت در توسعه زیرساخت‌های حیاتی استان هستیم.

وی با یادآوری مشکلات گذشته در تأمین زمین بیمارستان تخصصی مادر و کودک و عدم امکان اختصاص زمین در داخل شهر، اظهار کرد: مردم سال‌ها چشم‌انتظار این مرکز بودند و به دلیل موقعیت بیمارستان امام حسن (ع) با دشواری‌های حمل‌ونقل و رفت‌وآمد مواجه شدند، اما امروز شاهد کلنگ‌زنی پروژه ارزشمند بیمارستان مادر و کودک در شمال بجنورد هستیم که بی‌تردید نقطه عطفی در ارائه خدمات تخصصی به مادران و کودکان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، راه‌اندازی اورژانس بانوان در بجنورد نیز از مهم‌ترین پروژه‌های این برنامه بود.