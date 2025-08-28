به گزارش خبرنگار مهر، نشست صمیمی تشکل‌های بخش کشاورزی کردستان بعدازظهر پنجشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد و در این نشست بر توسعه روستابازارها، جلوگیری از خام‌فروشی محصولات و تقویت صنایع تبدیلی تاکید شد.

تاکید بر توسعه صنایع تبدیلی و جلوگیری از خام‌فروشی

محمدرضا طلایی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این نشست با بیان اینکه سود اصلی در حلقه‌های بعدی تولید نهفته است، گفت: تشکل‌ها باید نقش‌آفرین اصلی در توسعه صنایع تبدیلی باشند و با رفع موانع، از خام‌فروشی محصولات جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی تنها نقش نظارتی دارد و تشکل‌ها باید خودشان میدان‌دار فعالیت‌های اجرایی باشند.

روستا بازارها ایجاد شود

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه گفت: تشکل‌های کشاورزی باید زمین‌های بلااستفاده در شهرها را شناسایی و برای احداث روستابازار اقدام کنند.

علی اکبر ورمقانی افزود: استانداری از این طرح حمایت بی‌قید و شرط خواهد کرد و حضور اتاق اصناف کشاورزی در شورای اداری شهرستان‌ها ضروری است.

روستا بازارها؛ اقدامی به نفع مصرف‌کنندگان

سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، نیز در این نشست احداث روستابازارها را اقدامی به نفع مصرف‌کنندگان دانست و گفت: «با توانمندسازی تشکل‌ها، می‌توان شاهد توسعه این بازارها در سطح استان بود.»

وی همچنین تاکید کرد که مشکلی در تأمین کود شیمیایی وجود ندارد و کارگزاری‌های بخش خصوصی می‌توانند در این زمینه فعال‌تر عمل کنند.

تقدیر از نقش تشکل‌ها در دفاع ۱۲ روزه

نقشبندی در ادامه با تقدیر از کمک تشکل‌های کشاورزی در دفاع ۱۲ روزه برای تأمین کالاهای اساسی خانوارها اظهار داشت: این تشکل‌ها بازوی توانمند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان هستند و باید توانمندتر شوند.

طرح مشکلات و چالش‌های بخش کشاورزی

در بخش پایانی نشست، تشکل‌های بخش کشاورزی استان کردستان مشکلات و چالش‌های خود را با مسئولان در میان گذاشتند و خواستار حمایت بیشتر برای رفع موانع شدند.