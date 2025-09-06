رضا نژاداحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از کشاورزان و ارتقای بهره‌وری محصولات کشاورزی انجام شده است.

وی افزود: کودهای یارانه‌دار با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار گرفته و نقش مهمی در بهبود کیفیت و افزایش تولیدات کشاورزی استان ایفا کرده است.

نژاداحمدی همچنین به نمونه‌برداری از ۲۰۰ تن کود کلرور پتاسیم گرانوله تولیدشده در کارخانه پتاس خور و بیابانک اشاره کرد و گفت: این فرآیند با رعایت کامل استانداردها و دستورالعمل‌های ملی توسط معاون فنی و تولیدی شرکت انجام شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان توضیح داد: نمونه‌برداری از چهار هزار کیسه ۵۰ کیلویی به‌صورت تصادفی از حداقل ۴۰ کیسه انجام شد. از هر کیسه مقدار مشخصی نمونه گرفته شده و پس از مخلوط دقیق، سه نمونه یکنواخت برای آزمایش، نگهداری و ارائه به خریدار تهیه شد.

وی اضافه کرد: این نمونه‌ها در ظروف پلمب شده و عاری از آلودگی نگهداری و برای آنالیز به آزمایشگاه معتبر ارسال شدند.

به گفته نژاداحمدی، مشخصات کامل هر نمونه شامل نام محصول، تاریخ نمونه‌برداری، شماره سری تولید و سایر اطلاعات ضروری روی بسته‌ها درج شده است.

وی تأکید کرد: این نمونه‌برداری با هدف کنترل کیفی محصول پیش از عرضه به بازارهای داخلی و بین‌المللی انجام شده و بخشی از سیاست‌های شرکت صنعت پتاس آسیا برای جلب اعتماد مصرف‌کنندگان است.