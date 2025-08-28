حجت الاسلام مرتضی همتی فر در گفتگو با خبرنگار مهر مهر اظهار کرد: مشهد میزبان ۱۵۶۰ هیئت عزاداری در دهه پایانی ماه صفر بود که فرآیند صدور مجوز برای این هیئتها به این صورت بوده است که پس از پایان ماه محرم، متقاضیان به اداره تبلیغات شهرستان و استان خود مراجعه کرده و مجوزهای لازم برای حضور در مراسم «آخر صفر» را دریافت کردند.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: این آمار نشاندهنده حضور گسترده و متنوع هیئتهای عزاداری از تمامی مناطق کشور شامل شمال، جنوب، شرق و غرب است که با شور و ارادت خاصی به محضر پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) ابراز ارادت کردند.
وی تأکید کرد: روند صدور مجوزها از مبدا استانها، همکاری و هماهنگی مطلوبی را به همراه داشته و برنامهریزی شده است که این روند برای سالهای آینده نیز ادامه یابد تا تمامی هیئتها و کاروانهای عزاداری بتوانند پیش از سفر به مشهد مقدس، مجوزهای لازم را به راحتی دریافت کنند.
