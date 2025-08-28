  1. بین الملل
احتمال میزبانی استانبول از دیدار پوتین و زلنسکی قوت گرفت

معاون رئیس جمهور ترکیه می‌گوید که روسای جمهور روسیه و اوکراین احتمالا در استانبول دیدار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه از احتمال میزبانی این کشور از دیدار دوجانبه احتمالی بین ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و اوکراین خبر داد.

ییلماز با اشاره به تلاش‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در راستای حل و فصل جنگ اوکراین، گفت: زلنسکی و پوتین احتمالاً در استانبول دیدار داشته باشند. چرا که نه؟

وی افزود: او (اردوغان) رهبری است که هر دو طرف به او اعتماد دارند. نتایج قطعی درباره ابتکار غلات (دریای سیاه) و تبادل اسرا همینجا حاصل شد. ترکیه برای حل و فصل جنگ اوکراین، همیشه یک گزینه (میزبانی) است.

اردوغان به‌دفعات اعلام کرده است که برای توسعه روند صلح درباره اوکراین و سازماندهی مذاکرات احتمالی بین رهبران روسیه و اوکراین آمادگی دارد. ترکیه پیش‌تر میزبان سه دور مذاکرات دو کشور بوده است.

