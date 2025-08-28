احتمال میزبانی استانبول از دیدار پوتین و زلنسکی قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، جودت ییلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه از احتمال میزبانی این کشور از دیدار دوجانبه احتمالی بین ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، به ترتیب رئیس جمهور روسیه و اوکراین خبر داد.

ییلماز با اشاره به تلاش‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در راستای حل و فصل جنگ اوکراین، گفت: زلنسکی و پوتین احتمالاً در استانبول دیدار داشته باشند. چرا که نه؟

وی افزود: او (اردوغان) رهبری است که هر دو طرف به او اعتماد دارند. نتایج قطعی درباره ابتکار غلات (دریای سیاه) و تبادل اسرا همینجا حاصل شد. ترکیه برای حل و فصل جنگ اوکراین، همیشه یک گزینه (میزبانی) است.

اردوغان به‌دفعات اعلام کرده است که برای توسعه روند صلح درباره اوکراین و سازماندهی مذاکرات احتمالی بین رهبران روسیه و اوکراین آمادگی دارد. ترکیه پیش‌تر میزبان سه دور مذاکرات دو کشور بوده است.