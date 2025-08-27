نشست مقامات اوکراینی با «استیو ویتکاف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، یک منبع آگاه امروز چهارشنبه اعلام کرد که استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا این هفته با هیئتی از اوکراین در ایالات متحده دیدار خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، هدف از این دیدار رایزنی و تبادل نظر در خصوص تضمین‌های امنیتی احتمالی برای این کشور اعلام شده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، اضافه کرد که هیئت اوکراینی شامل آن دری یرماک رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور و رستم عمروف دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین خواهد بود.

این در حالیست که استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا شب گذشته در سخنانی گفته بود: ما این هفته نشست‌هایی مفصل درباره غزه، ایران و درگیری بین روسیه و اوکراین برگزار خواهیم کرد.

وی گفته بود که امیدوار است پیش از پایان سال جاری میلادی پرونده‌های ایران، جنگ اوکراین و جنگ غزه حل و فصل شوند.