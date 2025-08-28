وزیر آموزش و پرورش وارد استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش کابینه چهاردهم روز پنجشنبه در رأس هیئتی وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مسئولان قرار گرفت.

سفر وزیر آموزش و پرورش با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب آغاز می‌شود.

در ادامه وزیر آموزش و پرورش در این سفر یک روزه با نماینده ولی فقیه در استان سمنان دیدار خواهد کرد.

شرکت در ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش آموزی و شورای آموزش و پرورش دیگر برنامه‌های سفر وزیر است.

آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه آموزشگاهی نهضت ملی مسکن، آموزشگاه ۱۲ کلاسه سمیه آرادان و واحد صبا سرویس آریا شهرک صنعتی گرمسار پایان بخش برنامه‌ها خواهد بود.