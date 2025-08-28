به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدپناه صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور حمایت از کسب‌وکارهای خرد و بنگاه‌های اقتصادی روستایی و توانمندسازی روستاییان، این اداره کل در سال گذشته با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اقدام به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه روستایی است.

وی افزود: این تسهیلات از محل اعتبارات جزو ۳ بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه تأمین شده و طی یک سال گذشته، ۵۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به ۳۸۶ متقاضی تخصیص یافته است.

به گفته ایزدپناه، این اعتبارات با همکاری بانک‌ها پرداخت شده که ۴۰ درصد آن در بخش صنعت، ۵۱ درصد در بخش کشاورزی و ۹ درصد نیز در بخش خدمات روستایی هزینه شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت گلستان در روستاها زندگی می‌کنند، لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، زمینه توسعه و شکوفایی اقتصادی روستاهای استان بیش از پیش فراهم شود.