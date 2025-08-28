افتتاح ۸۰ پروژه‌ عمرانی و اقتصادی در زیرکوه با ۳۲۲ میلیارد اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی در آیین افتتاح و کلنگزنی همزمان پروژههای هفته دولت در شهرستان زیرکوه با اشاره به بهرهبرداری از ۸۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۳۲۲ میلیارد تومان، بیان کرد: افتتاح این طرحها را گامی مهم در مسیر توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه و خدمترسانی به مردم دانست.
وی با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی، باهنر و حاج محمد کاظمی، تأکید کرد: تمام توفیقات امروز نظام مرهون ایثارگری شهداست و وظیفه ما ادامه راه آنان و خدمت صادقانه به مردم است.
استاندار خراسان جنوبی قدردانی از تلاشهای دولت سیزدهم و عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری را ضروری دانست و گفت: حمایت از دولت مردمی، وظیفهای انقلابی است و تحقق موفقیت دولت، موفقیت نظام به شمار میرود.
هاشمی با اشاره به دستاوردهای امنیتی و اطلاعاتی استان، اظهار داشت: خراسان جنوبی امروز بهعنوان یکی از امنترین استانهای کشور شناخته میشود که این امر زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای کلان است.
وی از صدور مجوز کولهبری در شهرستانهای مرزی استان بهعنوان یکی از افتخارات دولت یاد کرد و گفت: این اقدام میتواند تحولی جدی در معیشت مرزنشینان ایجاد کند و خراسان جنوبی را به بانه شرق کشور تبدیل سازد.
استاندار خراسان جنوبی بزرگترین پروژه شرق کشور را خط ریلی در دست احداث عنوان کرد و گفت: از ۲۳ قطعه این پروژه ملی، ۱۴ قطعه در خراسان جنوبی قرار دارد و تاکنون بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان برای آن تخصیص یافته است.
هاشمی از راهاندازی مرز یزدان پس از ۱۷ سال توقف خبر داد و افزود: این مرز اهمیت استراتژیک دارد و میتواند در توسعه صادرات و رونق اقتصادی نقشآفرین باشد.
وی به سرمایهگذاری بزرگ در حوزه تولید محصولات پزشکی با اشتغال مستقیم هزار و ۲۰۰ نفر اشاره کرد و توسعه مجتمعهای زراعی و انرژیهای خورشیدی را نیز از اولویتهای دولت در استان برشمرد.
استاندار خراسان جنوبی وحدت شیعه و سنی را یکی از سرمایههای ارزشمند استان دانست و گفت: خراسان جنوبی با نرخ بیکاری ۴.۱ درصد و پایینترین نرخ تورم کشور، به استانی امن و مناسب برای سرمایهگذاری تبدیل شده است.
نظر شما