تقویت اعتماد عمومی از طریق امیدآفرینی و خدمت صادقانه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح همزمان پروژههای شهرستان طبس به مناسبت هفته دولت، با تأکید بر اینکه امروز همه موظف به گام برداشتن در راستای تحقق «جهاد تبیین» هستند، اظهار داشت: امروز همه اقشار از مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس گرفته تا ائمه جمعه، خبرنگاران و مدیران موظف هستند در مسیر روشنگری و تقویت اعتماد عمومی گام بردارند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت حمایت از دولت، گفت: وقتی معظمله رئیسجمهور را فردی پرتلاش و سخت کوش معرفی میکنند، بار مسئولیت ما سنگینتر میشود و باید شبانهروز در خدمت مردم باشیم.
وی خطاب به مدیران افزود: همه مدیران موظفند بیحاشیه، در مسیر حل مشکلات معیشت، مسکن و اشتغال گام بردارند چراکه امروز زمان گرفتار شدن در حواشی نیست، بلکه باید از هر فرصت برای خدمت و گرهگشایی از کار مردم استفاده کرد.
هاشمی با اشاره به ظرفیتهای توسعهای شهرستان طبس گفت: این منطقه به برکت حضور معادن و آغاز عملیات نیروگاه زغالسنگسوز، تحولات بزرگی را تجربه خواهد کرد.
به گفته وی، بهرهبرداری از این پروژهها میتواند برای بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند و زندگی اقشار مختلف مردم را متحول سازد.
افتتاح ۹۳۳ پروژه در استان
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده طی یک سال اخیر، اظهار داشت: در هفته دولت امسال ۹۳۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان در استان افتتاح یا کلنگزنی میشود.
وی در خصوص پروژههای شهرستان طبس گفت: در این شهرستان ۷۲ پروژه با اعتبار ۳۵ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال افتتاح و عملیات اجرایی سه پروژه دیگر با اعتبار ۱۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.
هاشمی تکمیل پروژههای نیمهتمام را در دستور کار دانست و افزود: بهرهبرداری از پاویون فرودگاه پس از هشت سال انتظار و آغاز عملیات جاده ماهیرود پس از ۱۷ سال از جمله این اقدامات است.
