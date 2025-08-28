به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شامگاه چهارشنبه در سفر به شهرستان فردوس در جمع خبرنگاران از افتتاح یا آغاز عملیات اجرایی ۷۳ پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی با اعتباری بالغ بر ۶۱۹ میلیارد تومان خبر داد و افزود: بخشی از پروژههای افتتاح شده مربوط به شهرداری فردوس بوده که اقدامات مؤثری در زمینه عمران شهری انجام داده است.
وی با اشاره به پروژههای حوزه نهضت ملی مسکن، بیان کرد: پروژههای گازرسانی و برقرسانی تکمیل و موضوع آسفالت و جدولگذاری نیز به طور جدی در دست پیگیری است.
هاشمی با اشاره به سالروز زلزله ۱۳ شهریور سال ۱۳۴۷ فردوس و نقشآفرینی مقام معظم رهبری در امدادرسانیهای جهادی آن دوران، اظهار کرد: به همین مناسبت این روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز کارهای جهادی نامگذاری شده است.
استاندار خراسان جنوبی گفت: بر همین اساس، برنامههای متنوعی برای گرامیداشت این روز در فردوس تدارک دیده شده که از جمله آنها برگزاری دیدارهای مدیران کل دستگاههای اجرایی با مردم است.
