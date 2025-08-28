جشنواره ونیز شروع شد؛ کاپولا به ورنر هرتسوگ شیر طلایی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ایتالیایی‌ها عاشق پائولو سورنتینو هستند و این را با تشویق ایستاده پرشور ۴ دقیقه‌ای آخرین درام وی با عنوان «لا گراتسیا» که چهارشنبه شب فیلم افتتاحیه هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز بود، ثابت کردند.

این فیلم تصویرگر داستان یک رئیس جمهور سالخورده است که خود با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند و در روزهای پایانی دوران کاری‌اش باید ۲ پرونده عفو را به نتیجه برساند. این فیلم جمعیت تماشاگر در لیدوی ونیز را از روی صندلی‌ها بلند کرد و به تشویق واداشت؛ تماشاگرانی که بیشترشان از مقامات و چهره‌های صنعت ایتالیا بودند و ستارگانی چون تیلدا سوینتون و کیت بلانشت هم در میان‌شان بودند.

در «لا گراتسیا» تونی سرویلو از فیلم برنده اسکار «زیبایی بزرگ» سورنتینو بار دیگر با این کارگردان همکاری کرده است. او تا به امروز در ۷ فیلم از ۱۰ فیلم بلند این کارگردان نقش‌آفرینی کرده و در این فیلم در نقش یک رئیس جمهور ایتالیایی دچار تردید است که آیا باید پیش‌نویس قانونی را امضا کند که اجازه اتانازی را در این کشور کاتولیک می‌دهد یا خیر؟

سورنتینو که اولین بار سال ۲۰۰۱ با «مرد اضافی» در ونیز حضور یافت، پیش از نمایش فیلم، درباره تصمیم خود برای به تصویر کشیدن نمونه‌ای مثبت از یک سیاستمدار در این فیلم به ورایتی گفت: هر روز در اخبار درباره تصمیمات سیاستمداران می‌خوانیم. تصمیماتی که ناشی از شتابزدگی، نمایش قدرت و ایده‌های عجیب و غریب و پیچیده درباره اقتصاد است. من می‌خواستم نشان دهم که یک سیاستمدار باید چگونه عمل کند.

اهدای شیر طلا به ورنر هرتسوگ

در مراسم شب افتتاحیه، فرانسیس فورد کاپولا نیز روی صحنه رفت تا شیر طلایی یک عمر دستاورد هنری را به ورنر هرتسوگ اهدا کند. کاپولا در تمجید خود از این غول سینمای آلمان که برای ساخت فیلم‌هایی مانند «نشانه‌های زندگی»، «نوسفراتوی خون‌آشام»، «آگیره، خشم خدا» و «فیتزکارالدو» شهرت جهانی دارد به عنوان پدیده‌ای نامحدود یاد کرد که در هر گوشه و کنار سینما فعال بوده است. کاپولا پس از عمل جراحی قلب در رم که اوایل این ماه انجام داد، برای نخستین بار در یک رویداد جمعی حاضر شد.

کاپولا خود در سال ۱۹۹۲ شیر طلای ونیز را برای یک عمر دستاورد هنری دریافت کرد. هرتسوگ با ونیز ارتباطی دیرپا دارد و فیلم‌های «جیغ سنگ» در سال ۱۹۹۱ و «آن سوی آبی وحشی» در سال ۲۰۰۵ وی در این جشنواره به نمایش درآمده است. سال ۲۰۰۹، او با ۲ فیلم برای دریافت شیر طلای بهترین فیلم رقابت کرد: کمدی سیاه «ستوان بد: بندر نیواورلئان» و درام جنایی «پسرم، پسر من، چه کار کرده‌ای؟»

از جمله فیلم‌هایی که قرار است در طول ۱۰ روز آینده برای نخستین بار در جشنواره ونیز به نمایش درآیند می‌توان از فیلم مهیج «پس از شکار» ساخته لوکا گوادانینو با بازی جولیا رابرتز، اندرو گارفیلد و آیو ادبیری، «جی کلی» درام کمدی از کارگردان نوآ بامباک با بازی جورج کلونی و آدام سندلر، «فرانکنشتاین» ساخته گی‌یرمو دل تورو با بازی جیکوب الوردی و اسکار آیزاک و همچنین «بوگونیا» جدیدترین همکاری یورگوس لانتیموس و اما استون یاد کرد.

پیش از این در آستانه افتتاحیه جشنواره، در نشست مطبوعاتی هیئت داوران جنگ جاری در غزه، همه خبرها را تحت شعاع خود قرار داد و الکساندر پین، رئیس هیئت داوران، از پاسخ به پرسش درباره نحوه پرداخت جشنواره به جنگ و کشتار مردم در غزه طفره رفت و گفت: من اینجا هستم تا درباره سینما قضاوت و صحبت کنم. وی در حالی که تاکید می‌کرد نظرش با بیشتر افراد حاضر یکی است، صحبت در این مورد را به عهده رئیس جشنواره گذاشت.

جشنواره فیلم ونیز تا ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) ادامه دارد.