به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جورج کلونی شب پیش (پنجشنبه شب) در اولین نمایش فیلم «جی کلی» ساخته نوآ بامباک در ونیز، با تشویق ایستاده ۸.۵ دقیقه‌ای تماشاگران غرق شادی شد. وی که با وجود عفونت سینوسی و رگبار باران، شجاعت به خرج داده بود و در نمایش فیلم شرکت کرد، همراه آدام سندلر، همبازی‌اش در این فیلم، روی فرش قرمز هم راه رفت. این ۲ در نقش یک زوج قدرتمند هالیوودی در این فیلم نتفلیکس بازی کرده‌اند. از این فیلم پیش از این هم به عنوان یکی از مدعیان اصلی اسکار یاد شده و حالا تشویق تماشاگران در ونیز شاید اثباتی بر این مدعا باشد.

در فیلم «جی کلی» کلونی در نقش یک ستاره سینما ظاهر شده که در حال پیر شدن است و سندلر نقش مدیر برنامه‌های او را ایفا می‌کند که همه چیز را برای عزیزترین مشتری خود فدا می‌کند.

نمایش فیلم حدود ساعت یک بامداد در میان رعد و برق شدید به پایان رسید و جمعیت چتر به دست را راهی خیابان‌های خیس کرد.

کلونی اما به دلیل بیماری در کنفرانس مطبوعاتی رسمی پیش از نمایش فیلم حضور نیافت و روی فرش قرمز هم سعی کرد از دیگر بازیگران فیلم شامل لورا درن (در نقش لیز، مدیر روابط عمومی جی کلی)، بیلی کروداپ (دوست دوران کودکی‌اش) و رایلی کیو (دخترش)، فاصله داشته باشد، اما این فاصله در برابر شور و شوق علاقه‌مندان این بازیگر که برای استقبال از او آمده بودند و با اشتیاق با او دست می‌دادند و امضا می‌گرفتند، اثری نداشت.

جمله تبلیغاتی فیلم این است: «همه جی کلی را می‌شناسند، اما جی کلی خودش را نمی‌شناسد» و کلونی از این نقش به عنوان آسیب‌پذیرترین نقش دوران حرفه‌ای خود یاد کرده است.

کلونی قبل از نمایش فیلم به ونیتی فر گفت: اگر بازیگری در موقعیت و سن من باشی، پیدا کردن نقش‌هایی مانند این چندان راحت نیست. اگر نمی‌توانی با پیری کنار بیایی، باید از این حرفه بیرون بروی و ناپدید شوی. اما من کسی هستم که دنبال یک آدم بد می‌دوم، خنده‌دار است، اما اشکالی ندارد. من همه این‌ها را می‌پذیرم.

نوآ بامباک پیش از این با شماری از فیلم‌هایش در لیدو حضور داشته که «برفک سفید» در سال ۲۰۲۲، «داستان ازدواج» نامزد اسکار در سال ۲۰۱۹ و مستند «دی پالما» در سال ۲۰۱۵ از جمله آنها هستند. کلونی نیز در طول چند دهه و چندین بار با فیلم‌هایی چون «خارج از دید» در سال ۱۹۹۸، «شب بخیر و موفق باشی» در سال ۲۰۰۵ و سال پیش با «گرگ‌ها» در ونیز بود؛ اما «جی کلی» اولین نمایش فیلمی از سندلر در جشنواره فیلم ونیز است.