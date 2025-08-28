عاملان درگیری در جایگاه سوخت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اطلاعات پایتخت اعلام کرد: مأموران پایگاه دهم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی و درگیری اراذل و اوباش در خانی آباد تهران دریافت که مأموران پس از دریافت خبر سریعاً پیگیری خبر را دستور کار خود قرار دادند.

طی تحقیقات از صحنه درگیری مشخص شد سه نفر از اراذل و اوباش با عربده کشی اقدام به درگیری در جایگاه سوختی واقع در محله خانی آباد کرده و پس از درگیری از محل متواری شدند.

در ادامه مأموران با بکارگیری شگردهای پلیسی پاتوق این افراد در بازار میوه و تره بار مرکزی تهران شناسایی و در عملیاتی هر سه اوباش را دستگیر کردند.

اوباش دستگیر شده عامل این شرارت خود را خصومت شخصی اعتراف کردند که پس از تکمیل پرونده هر سه راهی دادسرا شدند.

معاون اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس تهران گفت: پلیس همواره در تلاش است مخل کنندگان نظم و امنیت شهروندان دستگیر و برخورد قاطع با آنان انجام دهد.