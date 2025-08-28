به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در حاشیه سفر به سمنان و شرکت در اجلاسیه سراسری نماز دانش آموزان در گفت‌وگو با خبرنگاران بابیان اینکه ۷۰ هزار داوطلب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش شرکت کردند، ابراز داشت: با وجود شرایط جنگی و تعویق فعالیت‌های کشور، آزمون تابستان سال جاری برگزار شد.

وی با بیان اینکه ۳۰ هزار نفر در این آزمون پذیرفته شدند، افزود: هم اکنون مراحل ارزیابی و صلاحیت سنگی این افراد در حال انجام است.

وزیر آموزش و پرورش بابیان اینکه به دلیل شرایط جنگی این پذیرفت شدگان قبل از سال تحصیلی می‌توانند آماده حضور در مدارس شوند، ابراز داشت: دوره آموزشی برای این افراد برگزار می‌شود.

کاظمی با بیان اینکه هنوز فرصت اعتراض و رسیدگی مجدد برای داوطلبان وجود دارد، تصریح کرد: این شامل کسانی که صلاحیت آنها در مرحله گزینش احراز نشده است.

وی افزود: این آزمون و مراحل گزینش نهایی و مصاحبه به صورت شفاف و بدون شبهه در حال انجام است.