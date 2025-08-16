وزیر ارشاد پیگیر یارانه کاغذ برای ناشران است

حسین مسگرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر تمهیدات اداره مربوطه برای پیگیری اختصاص یارانه کاغذ و گرانی بازار کتاب و نشر اظهار کرد: جامعهای آگاه است که با کتاب مأنوس باشد. البته امروز شکل کتاب تغییر کرده و سکوهایی مانند طاقچه دسترسی به کتابها را آسان کردهاند، اما کتاب، مقاله و مطلب اصل ماجرا مطالعه است.
مدیر کل فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: در بحث تخصیص یارانه کاغذ مشکلاتی وجود دارد. از ابتدای دولت، آقای وزیر از دولت محترم تقاضا یارانه کاغذ را در کنار یارانه نان و سایر اقلام اساسی، در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: هدف این است که با اختصاص یارانه به ناشران، قیمت کتاب کمی کاهش یابد و مردم بتوانند راحتتر کتاب بخرند.
حمایت کامل دولتی عامل کاهش قیمت کتاب
مسگرانی با اشاره به تجربه بعضی کشورها مانند روسیه گفت: در برخی کشورها، قیمت کتاب بهدلیل حمایت کامل دولت بسیار پایین است. ما نیز باید چنین نگاهی داشته باشیم و از کتاب حمایت کنیم.
مدیر کل فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه طرحهای حمایتی در گذشته وجود داشت گفت: در دورههای قبل، اداره ارشاد با طرحهای فصلی مانند بهارانه، تابستانه، پاییزه و زمستانه از ناشران و کتابفروشان حمایت میکرد و برای هر کد ملی سهمیه تخفیفهای ۲۰ تا ۲۵ درصدی خرید کتاب اعمال میشد.
تعطیلی کمیتههای استانی خرید کتاب
وی با انتقاد از توقف این طرحها در دولت قبل، گفت: متأسفانه نهتنها این برنامهها تعطیل شد، بلکه کمیتههای خرید کتاب در استانها نیز از بین رفت. اینکه حالا چرا چنین تصمیمی گرفته شد را باید از خودشان پرسید.
مسگرانی تصریح کرد: دوباره خانه کتاب_نمایشگاهها و معاونت فرهنگی دنبال این موضوع هستند که بتوانند بار دیگر این حمایتها را احیا کنند، بهویژه در فضای مجازی، تا کتاب بهصورت یارانهای به دست مردم و کتابخوانهای حرفه برسد. ضمن اینکه ما در ارشاد سیاست گذار نیستیم بلکه تابعی از متغیر در گذر هستیم، مجری کار هستیم.
او در پایان افزود: سه قطب اصلی چاپ و نشر در کشور تهران، قم و خراسان رضوی هستند؛ اصفهان و سایر استانها با فاصله خیلی زیادی بعد از ما میباشند. ما پیگیر هستیم که در شرایط خاص اقتصادی، یارانه کاغذ و حمایت از کتابفروشان در دستور کار قرار گیرد تا شاهد رونق دوباره بازار کتاب باشیم که اتفاق خوبی خواهد بود.
