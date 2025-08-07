خبرنگاران حافظان حافظه‌ جمعی یک ملت‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسگرانی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار طی پیام تبریک به اهالی رسانه اظهار کرد: در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه، خبرنگاران همچون رزمندگان جبهه آگاهی با تمام توان در خط مقدم انعکاس واقعیتها ایستادند و با صداقت، شجاعت و مسئولیتپذیری، حقیقت را در برابر هجمههای تبلیغاتی و تحریفهای دشمنان نمایاندند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: اکنون و در آستانه اربعین حسینی، این مناسبت مبارک یادآور رسالت زینبی و پیامرسانی عاشوراست. خبرنگاران، با تعهد به حقیقت و عدالت، نهتنها راویان وقایع تاریخی بلکه حافظان حافظه جمعی یک ملتاند.
وی گفت: ضمن بزرگداشت این روز سترگ و گرامیداشت یاد شهید صارمی و به خصوص شهدای اخیر رسانه در تجاوز اخیر اسرائیل و آمریکا جنایتکار، از مجاهدتهای خاموش اما اثرگذار خبرنگاران ارجمند سپاسگزاریم و توفیق روزافزون آنان را در مسیر روشنگری و خدمت به جامعه آرزومندیم.
