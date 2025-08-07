  1. استانها
خبرنگاران حافظان حافظه‌ جمعی یک ملت‌ هستند

مشهد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی طی پیامی گفت: خبرنگاران، با تعهد به حقیقت و عدالت، نه‌تنها راویان وقایع تاریخی بلکه حافظان حافظه‌ جمعی یک ملت‌ هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسگرانی به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار طی پیام تبریک به اهالی رسانه اظهار کرد: در ایام دفاع مقدس ۱۲ روزه، خبرنگاران همچون رزمندگان جبهه آگاهی با تمام توان در خط مقدم انعکاس واقعیت‌ها ایستادند و با صداقت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری، حقیقت را در برابر هجمه‌های تبلیغاتی و تحریف‌های دشمنان نمایاندند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: اکنون و در آستانه اربعین حسینی، این مناسبت مبارک یادآور رسالت زینبی و پیام‌رسانی عاشوراست. خبرنگاران، با تعهد به حقیقت و عدالت، نه‌تنها راویان وقایع تاریخی بلکه حافظان حافظه جمعی یک ملت‌اند.

وی گفت: ضمن بزرگداشت این روز سترگ و گرامیداشت یاد شهید صارمی و به خصوص شهدای اخیر رسانه در تجاوز اخیر اسرائیل و آمریکا جنایتکار، از مجاهدت‌های خاموش اما اثرگذار خبرنگاران ارجمند سپاسگزاریم و توفیق روزافزون آنان را در مسیر روشنگری و خدمت به جامعه آرزومندیم.

