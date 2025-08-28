AFC: ایران به دنبال تکرار قهرمانی در کافا است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در پی حفظ عنوان قهرمانی خود است، زمانی که جام ملت‌های CAFA ۲۰۲۵ از روز جمعه آغاز می‌شود و هفت تیم دیگر نیز برای کسب این عنوان ارزشمند رقابت خواهند کرد.

نسخه ۲۰۲۵ دومین دوره این مسابقات به میزبانی مشترک تاجیکستان و ازبکستان برگزار خواهد شد. این تورنمنت تا سپتامبر ادامه دارد و هشت تیم در دو گروه تقسیم شده‌اند که شامل دو تیم دعوت‌شده، عمان و هند، نیز می‌شود.

ایران که در سال ۲۰۲۳ قهرمان شده بود، به عنوان تیم مدعی وارد مسابقات می‌شود و این رقابت را فرصتی برای آزمایش عمق تیم و محک زدن بازیکنان جوان و تازه‌نفس می‌بیند. این تیم با صدرنشینی در گروه خود موفق به صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ شد.

امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، فهرستی از بازیکنان را اعلام کرده که ترکیبی از جوانان و با تجربه‌هاست. از جمله غایبان شاخص می‌توان به علیرضا بیرانوند، سعید عزت‌اللهی، علی قلی‌زاده، مهدی قایدی و سردار آزمون اشاره کرد.

تیم ملی افغانستان در نخستین بازی خود روز شنبه مقابل ایران قرار می‌گیرد و می‌خواهد فرم خوب خود را حفظ کند.

تیم ملی تاجیکستان با روند روبه‌رشد خود و تجربه تاریخی حضور در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ وارد رقابت‌ها می‌شود. این تیم امیدوار است از جو ورزشگاه مرکزی هیسور بهره ببرد.

تاجیکستان در گروه B با ایران، افغانستان و هند همگروه است و این بار شانس بیشتری برای صعود دارد، چرا که در سال ۲۰۲۳ از مرحله گروهی حذف شده بود. نخستین بازی تاجیکستان مقابل تیم تازه‌وارد هند در روز جمعه خواهد بود.

تیم عمان به عنوان مهمان در این تورنمنت شرکت می‌کند. این تیم در سال ۲۰۲۳ مقام سوم را کسب کرده و حضورش باعث می‌شود جزو مدعیان رسیدن به مرحله حذفی باشد.

عمان که فرصت کسب صعود مستقیم به جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داده، می‌خواهد از این مسابقات برای آماده‌سازی تیم خود پیش از پلی‌آف استفاده کند، جایی که دو سهمیه دیگر جام جهانی در اختیار تیم‌های برتر قرار می‌گیرد. بازی نخست عمان روز یکشنبه مقابل ازبکستان خواهد بود.

هند برای نخستین بار کافا حاضر می‌شود و جایگزین مالزی شد. این تیم با انگیزه تازه و هدایت خالد جمیل، سرمربی ۴۸ ساله، وارد مسابقات شده است. این اولین مأموریت اوست و باید تیمش را در گروه B هدایت کند، جایی که ایران، تاجیکستان و افغانستان حضور دارند و مهاجم باتجربه سانیل چتری در ترکیب تیم نیست.